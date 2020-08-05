Зоны риска: зачем Кабмин изменил правила карантина в Украине

Изменились условия и для пересечения границы, после чего в красной зоне оказались все соседние страны ЕС.

Власти Тернополя и Луцка, попавших в самую опасную – красную зону – отказались закрывать города на жесткий карантин. Они сочли новое разделение несправедливым и сугубо политическим. Подробнее о новых правилах – в материале.

Правительство пересмотрело правила адаптивного карантина. Всю страну разделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Цвет зоны подразумевает уровень эпидемической опасности. Новая методика позволяет ужесточать карантин как в целой области, так и в ее отдельных районах или городах областного значения.

В зеленой зоне будут действовать общие карантинные правила – маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика. В желтой зоне под запретом посещение домов престарелых.

На территории, попавшей в оранжевую зону, закрываются спортзалы, хостелы, турбазы, ресторанам запрещается работать ночью. А в красной зоне, по сути, возвращаются к ограничениям, которые были в марте: не работает общественный транспорт, закрыты ТРЦ и рестораны.

В Минздраве заявили, что красные, оранжевые и желтые зоны вводятся на территории восьми областей. Большая часть карты страны оказалась зеленой. В красную зону отнесли Кицманский район Черновицкой области, а также города Луцк и Тернополь.

Местная власть в этих облцентрах восприняла подсчеты комиссии в штыки и отказалась ужесточать карантин. А следом за ними демарш устроили львовские чиновники, так как город попал в оранжевую зону.

"Цветная" угроза

При распределении на зоны используют четыре индикатора в разрезе регионов. Это все те же показатели, которые действовали ранее. Первый – загруженность коек в больницах не более 50%. Второй – среднее количество тестов не менее 24 на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Третий – коэффициент выявления случаев инфицирования (количество положительных тестов) не более чем 11%.

И четвертый индикатор – динамика прироста новых случаев не более 10%. Для этого число заражений за последние семь дней сравнивают с тем, сколько новых случаев было зафиксировано в течение недели до этого. Но этот показатель берется во внимание только в том случае, если в области за последние семь дней было зафиксировано более восьми больных на 100 тысяч жителей.

В восьми областях, которые 31 июля разбили на зоны, было отклонение по какому-то из этих четырех общенациональных индикаторов. По старой методике, в этих восьми областях должны были собираться региональные комиссии ТЭБ и ЧС и вводить определенные ограничения.

"Например, в Волынской области в течение 15 дней фиксировалось отклонение национальных индикаторов. Однако ни одного заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которая вводила бы какие-либо ограничительные противоэпидемические мероприятия на территории области не было. Поэтому мы изменили подход, и теперь на изменения эпидемической ситуации будет реагировать Государственная комиссия ТЭБ и ЧС", – пояснил в разговоре с РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Анализировать эпидемическую ситуацию по областям комиссия будет каждую пятницу, а вводить новые зоны – с понедельника. Как происходит это зонирование? Сперва центральная комиссия анализирует общую картину по стране на уровне областей.

Если в какой-то из них пять дней подряд все эти четыре индикатора в норме – тогда вся эта область автоматически оказывается в зеленой зоне.

Если же пять дней подряд в области хотя бы по одному из показателей идет отклонение, тогда центральная комиссия начинает вводить для нее разные зоны эпидемической опасности.

Если превышение идет только по загруженности койкомест, тогда для всей области применяется одна единая зона – оранжевая или красная. Если же в области отклонение по коэффициенту выявления новых случаев или по динамике прироста, тогда эти показатели анализируются по каждому из районов и городов областного значения.

После этого рассчитывается вклад каждого района или города областного значения в общий уровень превышения показателей по области. И только потом каждый из них определяют в одну из зон. Для этого комиссия и изучает, кто именно виноват в отклонениях от нормы, чтобы не загонять всю область в жесткий карантин.

Если вклад района или города в это отклонение не превышает 5% на уровне всей области, тогда его определяют в зеленую зону. Если вклад от 5 до 20% – это желтая зона. Если доля в отклонении составляет 20-50%, такой район или город относят в оранжевую зону. И если более 50% – тогда его относят в красную зону.

Если три дня подряд показатели этого района или города будут в норме, он сможет перейти в другую зону – например, в зеленую – и ослабить карантин. Под нормой имеется в виду снижение того самого вклада в общую заболеваемость в области.

"Ранее мы бы должны были, например, закрыть всю Волынскую область на жесткий карантин, ведь регион в целом показывал отклонения показателей. Но теперь, проанализировав более точечно, мы закрыли только один город – Луцк", – отметил Ляшко.

Политический подтекст

Для более реальной картины при расчетах Минздрав предусмотрел несколько коэффициентов или так называемых "предохранителей". Первый – район или город областного значение не попадает в красную зону, если количество активных больных там менее чем 60 на 100 тысяч населения. Также учитывается коэффициент миграции для областных центров и доступность тестирования.

"Чтобы за счет всей области не увеличивались показатели в областных центрах, мы это учитываем при расчетах, применяя соответствующий коэффициент 1,5. А потому, если в городе областного значения определяется красный уровень эпидемической опасности, то, значит, в нем реально критическая ситуация, на которую нужно реагировать", – уверяет главный санитарный врач.

Власти Луцка назвали новые подсчеты нелепыми и непонятными. А мэр Тернополя Сергей Надал усмотрел в решении центральной комиссии политический подтекст, приведя в пример Киев. Ведь столицу, как ни странно, отнесли в зеленую зону, несмотря на то, что изо дня в день там фиксируют самое большое число новых случаев – свыше 100. Тогда как в Луцке или Тернополе было максимум по несколько десятков новых заражений.

По словам Ляшко, некоторые регионы действительно дают большие цифры, но там активный эпидемический процесс был раньше. Никаких преференций нет и для Киева, уточнил главный санитарный врач. Хотя глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан объяснял, что столица оказалась в зеленой зоне, так как при расчетах не учитывали "очаговые" случаи – вспышки в общежитиях и других учреждениях.

Постановление Кабмина действительно разрешает не учитывать их во время рассчетов, и не только в случае Киева. Впрочем, в последней статистике по столице никаких исключений из-за очагов заражения не делалось, сказал Виктор Ляшко.

По его словам, в течение пяти дней в Киеве хоть и было немало новых случаев, но в целом по показателям столица не превышала допустимые значения. Если же пять дней подряд будут отклонения, то всему городу автоматически назначат какую-то из зон.

"Посмотрите, например, на Черновцы. Они ослабили карантинные мероприятия буквально недавно. Сейчас они вышли на определенное число больных, которое стабилизировалось. И коэффициент подтвержденных тестов, и коэффициент прироста количества новых случаев за последние семь дней по сравнению с предыдущими семью днями уже не увеличивается. То есть ситуация стабильная, поэтому они и не демонстрируют отклонения в показателях", – отметил Ляшко.

По данным Министерства здравоохранения, на момент расчетов в Тернопольской области и в самом Тернополе пять дней подряд фиксировали превышение по показателю динамики прироста. И вклад Тернополя в это отклонение со всеми поправками – на увеличение количества тестов, на коэффициенты – составил 61%. Потому этот областной центр и определили в красную зону.

Проще говоря, в каком-то регионе может быть много новых случаев, но это число стабильное и не превышает установленные показатели. Тогда как в другом может быть и не такое большое, но количество больных заметно пошло вверх. Как раз на эту тенденцию комиссия реагирует в первую очередь.

Методику, которую ввел Кабмин, использовало большинство развитых стран – Испания, Италия, Франция, говорит глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа").

"Зачем парализовывать целую область, где более-менее нормальная ситуация? Сугубо экономически новый подход очень правильный. Но у нас есть другая проблема: мы можем ввести эту методику, но никто не будет ее соблюдать", – отметил РБК-Украина парламентарий.

Он считает, что те мэры, которые отказываются ужесточать карантин, попросту решили "задобрить" избирателей перед местными выборами.

"Но у меня только один единый вопрос к этим мэрам. А кто будет виноват, если, не дай бог, у нас ситуация будет развиваться по итальянскому сценарию, когда больных придется размещать на стадионах? Мэр готов потом выйти к людям и признать, что это он не выполнил условия карантина и что это его вина?" – рассуждает Радуцкий.

Логику тернопольской власти можно понять. Повторный локдаун города может плохо сказаться на высоких рейтингах мэра Сергея Надала, который не скрывает желания переизбраться на еще один срок.

Границы дозволенного

Не меньше вопросов возникло у украинцев из-за нового зонирования, установленного Кабмином для других стран. В правительстве решили изменить для государств критерии красной и зеленой зоны. Это распределение Минздрав будет обновлять каждую неделю, анализируя индикаторы по каждой стране.

По новым правилам, с августа "красными" для Украины оказались все соседние европейские страны. И это как раз вызвало больше всего недовольства у граждан. Ведь по возвращению из стран красной зоны у всех прибывших есть два варианта. Либо отправиться на 14 дней в самоизоляцию, либо же в течение суток за свой счет сдать ПЦР-тест.

Бесплатного тестирования для таких случаев не предусмотрено. В профильном министерстве объясняют, что за государственные средства в первую очередь тестируют тех, у кого есть симптомы, кто был в контакте с заболевшим или же тех, кто относится к группе риска.

"Мы понимаем, что большинство путешествующих осуществляют свои поездки в связи с личными причинами – отдыхом или бизнесом. Поскольку сейчас растет количество поездок, мы позволили пересекать границу без самоизоляции тем, кто сделает тест на территории другого государства не позднее чем за 48 часов до въезда в Украину", – сказал Ляшко.

В последнее время среднесуточный пассажиропоток через украинскую границу составляет примерно 70 тысяч человек, рассказали РБК-Украина в Государственной пограничной службе. "Среди всего этого пассажиропотока самый активный на границе со странами Европейского союза", – сказал РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В красной зоне оказалась и Польша, где суточное число новых случаев гораздо меньше чем в Украине. В Минздраве утверждают, что они всего лишь перешли на тот принцип зонирования, который действует по всей Европе.

Если раньше правительство измеряло количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа анализировать страны будут по двум критериям. Если по одному из них идет отклонение, то для нас такая страна оказывается в красной зоне.

Первый показатель – это количество новых случаев больных на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Он не должен превышать аналогичный показатель в Украине.

В день расчета у нас этот индикатор составлял 33 на 100 тысяч населения. В Польше он был 14,97. Это действительно меньше, чем в Украине. Но есть еще второй – новый критерий – прирост числа инфицированных в стране за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями до этого. Этот прирост не должен превышать 30%. И как раз по второму показателю в Польше – 40,7%, то есть превышение на 10 процентов, отметил Ляшко.

"Это свидетельствует о том, что в Польше начался активный эпидпроцесс. У них динамика шла на снижение, в июне мы шли с ними почти нога в ногу. Затем в Польше заболеваемость пошла на спад, а у нас произошел рост. Мы дошли до 1000-1100 ежедневных случаев, тогда как в Польше было 200-300, но сейчас они снова приходят к 650-670, у них наблюдается динамика", – заявил главный санитарный врач.

В Минздраве не спешат говорить о второй волне эпидемии в Украине. Но там опасаются, что когда начнется сезон гриппа и ОРВИ, то коронавирус может ударить с новой силой. Как это наблюдается в Бразилии и Мексике, где сейчас зима.

По словам Ляшко, сейчас ключевая задача – подготовить систему здравоохранения к эпидсезону гриппа и ОРВИ, который длится с начала ноября и по меньшей мере до апреля. За это время, как полагает главный санитарный врач, завершатся клинические испытания вакцины.

"И думаю, мы получим иммунобиологические препараты в начале весны для вакцинации. А, возможно, дополнительно за этот период появятся и специальные препараты для лечения, что также значительно уменьшит нагрузку на медицинскую систему", – резюмировал он.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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