Валютный реванш: почему укрепился курс гривны и подорожает ли доллар

И, как показали последние события, сделали это напрасно.

Ключевую роль здесь сыграли нерезиденты, которые с начала года в 14 раз увеличили инвестиции в облигации госзайма, заведя в страну большие объемы валюты. Подробнее о том, почему гривна набирает вес и чего ждать на валютном рынке к концу года – в материале.

Курс гривны с начала сентября продолжает укрепляться, едва ли не ежедневно обновляя рекордные значения последних лет. На этой неделе украинская валюта достигла лучшей своей отметки к доллару с начала 2016 года, во вторник на межбанке курс закрепился в районе 24,2 гривен/доллар. А в текущем году гривна "окрепла" к доллару уже на 12,5% – в начале января за один доллар давали почти 27,7 гривен.

За предыдущие несколько лет сформировался сезонный тренд, когда с весны и до конца лета гривна укреплялась, а уже с осени начинала "проседать" под давлением спроса на валюту со стороны импортеров. Но сезонные рыночные циклы обладают способностью сами себя "убивать", причем именно в тот момент, когда становятся общепризнанными и очевидными, говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Так произошло, например, с "новогодним" ростом доллара. Он наблюдался в течение нескольких лет, а в прошлом году практически не был заметен. Если весь рынок ждет "новогоднего" роста курса, то желающие купить валюту будут стараться делать это заранее, а к указанному сроку покупателей не останется, таким образом, сезонный эффект "размоется", – говорит аналитик.

По его мнению, подобное происходит и с привычным по прошлым годам ростом курса конца лета-начала осени, вместо которого теперь наблюдается снижение.

Что изменилось в этом году? Опрошенные РБК-Украина финансовые аналитики указывают на несколько причин. Во-первых, нерезиденты стали активнее заводить валюту для покупки украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). С начала года иностранные инвесторы в 14 раз увеличили свой портфель ОВГЗ, тем самым поддержав предложение валюты на рынке.

"Кроме ОВГЗ, был также заход денег (из-за границы, - ред.) на парламентские и президентские выборы. И сейчас много гривен лежит в Казначействе, что сдерживает ослабление гривны", – отметил управляющий партнер ИК Capital Times Эрик Найман.

Еще один фактор, способствующий укреплению гривны – рекордный рост экспорта сельскохозяйственной продукции, обратил внимание руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

"Агроэкспортеры с начала нового маркетингового года в июле нарастили экспорт зерновых более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом, – говорит Мартыненко. – Не так плохо обстоят дела и у металлургов: хотя с августа экспортные цены на сталь снизились на 10-15%, цены на железную руду с начала сентября выросли более чем на 13% и сейчас находятся на уровнях 20-30% выше, чем год назад".

"В этом году благодаря аграриям, металлургам и нерезидентам гривна не ослабла, население также успокоилось и не последовало панического роста доллара. Даже кэш не реагирует на сезонность, – подтверждает директор департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Коваленко. – Экспортеры придерживали валюту в надежде продать ее дороже в сентябре, но роста не последовало, а выручка заходила, и пришлось ее отправлять на рынок, что и повлияло на укрепление гривны".

Как могут дальше развиваться события на валютном рынке?

Далеко не самый лучший сценарий для стабильности гривны – резкий выход нерезидентов из ОВГЗ, за чем последует вывод валюты за рубеж. Но для этого должны быть веские причины, считает Вадим Иосуб. Как, например, политический форс-мажор, или резкое снижение реальной доходности облигаций. "Такое снижение, в свою очередь, может быть вызвано или резким снижением номинальной доходности ОВГЗ, или резким ростом инфляции. Ни то, ни другое не представляется сейчас сильно вероятным", – считает эксперт.

Но, по его мнению, возросший спрос на импортные энергоносители может привести к росту доллара к концу года. Однако этот рост пока представляется довольно плавным – максимум до 26-26,5 гривен/доллар, считает Иосуб.

"Рост доллара выше 26,7 гривен возможен лишь в случае форс-мажора, такого как разрыв отношений с МВФ, обострение военной ситуации или откровенно популистские и безграмотные экономические шаги нового руководства страны", - добавил аналитик, уточнив, что перечисленные риски не являются наиболее вероятным сценарием. Потому, по его мнению, рост доллара, если и состоится до конца года, то вряд ли превысит 10% от нынешнего уровня.

Эрик Найман также не ожидает, что до конца года гривна будет резко девальвировать. Но, по его мнению, когда Казначейство начнет активно проплачивать бюджетные расходы, гривна начнет слабеть. "Вопрос в том, когда Минфин и местные власти начнут выпускать гривну со счетов в оплату бюджетных расходов", - добавил эксперт.

Иностранные инвесторы, скорее всего, продолжат наращивать свое присутствие на рынке ОВГЗ, и могут увеличить портфель этих инструментов на эквивалент 0,5-1 млрд долларов до конца года, считает Александр Мартыненко.

"Именно спрос нерезидентов на ОВГЗ может не только удержать гривну от резкого отката, но и поддержать курс сверх ожиданий рынка. В то же время могут значительно возрасти объемы импорта потребительских товаров. Не исключено также давление на курс гривны со стороны компаний, репатриирующих дивиденды", – пояснил РБК-Украина Мартыненко. Эксперт уточнил, что согласно прогнозу ICU, гривна может завершить 2019 год в диапазоне 25,5-26,5 гривен/доллар.

По оценкам Антона Коваленко из "ОТП Банка", откат или коррекция курса гривны по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября. "Позже возможен откат ниже – на 24,6-24,7 гривен/доллар, но, думаю, что минимум года будет зафиксирован в сентябре. Мы прогнозировали на конец года 26,5-27 гривен/доллар, но пересматриваем в сторону 26-26,5 гривен/доллар", - резюмировал Коваленко.

Ростислав Шаправский

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