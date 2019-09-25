Прощай, 205-я статья! Как бы теперь про налоги не забыть…

В официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" обнародован закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины по снижению давления на бизнес". Итак, со среды документ, который, в частности, отменяет нормы (статья 205 УК) об уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство, вступает в силу. Таким образом власть рассчитывает облегчить работу отечественного бизнеса, ликвидировав один из рычагов неправомерного давления. Так, по мнению авторов законодательного акта, соответствующее положение 205-й и связанные с ним нормы других статей Уголовного кодекса до сих пор использовались, чаще, не для реальной борьбы с незаконными сделками и нарушением налогового законодательства, а с целью преднамеренного (в основном, корыстного) давления на бизнес. "Поскольку, кроме самого факта наличия уголовной ответственности за эти действия, контролирующие органы используют приговоры и материалы досудебного расследования как доказательную базу при привлечении к финансовой ответственности за нарушение норм налогового законодательства", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законодатели также повысили суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, недопоступление которых в бюджет является основанием для привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности по признаку правонарушений, предусмотренных статьей 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). В частности, "значительным размером неуплаченных средств" отныне будут считаться суммы налогов, сборов и других платежей, которые в три тысячи и более раз превышают необлагаемый налогом минимум доходов у граждан (17х3000 = 51 тысяча гривень). Тогда как ранее таким преступлением считали неуплату сумм, равных (или выше) одной тысяче ННМ (17 тысяч гривень). "Крупным размером неуплаченных средств" будут считаться суммы, в пять тысяч (до сих пор в три тысячи) и более раз превышающие ННМ. А порогом при "особо крупных размерах" - суммы, в семь тысяч (сейчас в 5 тысяч) и более раз превышающие установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан. При этом размеры штрафов за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) увеличены.

"Гуманизация ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, отказ от карательного характера контроля за уклонением от уплаты налогов позволят создать благоприятную среду для функционирования бизнеса в Украине", - убеждены авторы закона. Впрочем, в экспертной среде с ними согласны не все.

Преимущества и недостатки законодательных новаций

Задача принятого парламентариями документа - обезопасить бизнес от неправомерных действий со стороны силовиков и контролирующих органов. И отмена двести пятой статьи УК является важным шагом на этом пути, - убежден советник адвокатского объединения "Прагнум" Алексей Некрасов. Юрист считает, что нововведение пойдет на пользу и государству, и бизнесу. "Проигрывают" в результате разве что семьи чиновников и должностных лиц, которые привыкли жить на нетрудовые доходы, связанные с вымогательством от предпринимателей платы "за спокойную жизнь".

"Все предприниматели, которые когда-либо сталкивались с налоговыми проверками, знают, что основа почти каждого акта - ссылки инспектора на уголовное производство по 205-й статье, возбужденное против кого-то из деловых партнеров - вашего контрагента или контрагента вашего контрагента, - говорит Некрасов. - Соответственно, все ваши сделки, все хозяйственные операции с этим партнером "автоматически" признают нереальными. И делают иногда даже миллионные доначисления. Иначе - и к вам самим "будут вопросы". Не хочешь проблем и не желаешь "на ровном месте" терять такие деньги - плати определенный процент "ревизору". Позитивом юрист считает и повышение порога для наступления ответственности за недоплаченные налоги и сборы. Ведь до сих пор статью 212 УК использовали, преимущественно, чтобы получить влияние на то или иное предприятие. Теперь же удастся "вывести из-под удара" малый и часть среднего бизнеса, которые, в отличие от крупного, практически не имеют возможности сопротивляться чиновничьему произволу.

"Мои коллеги проанализировали статистические данные и выяснили, что лишь 1% возбужденных по этим статьям дел доходят до суда. А в бюджет за год взимается только 100-200 миллионов гривень. При этом расходы на содержание "контролеров" и на проведение проверок гораздо выше", - отмечает Алексей Некрасов.

В то же время некоторые другие эксперты считают, что декриминализация фиктивного предпринимательства без принятия действенных мер по борьбе с теневой экономикой и без реального реформирования всех без исключения правоохранительных и контролирующих органов может иметь и негативные последствия. Ведь существует высокий риск активизации так называемых "конвертационных центров" - предприятий, занимающихся отмыванием средств для сотен «клиентов». Такие структуры действуют и сейчас. Однако за последние годы их количество уменьшилось в разы. Теперь же дельцы получат возможность зарегистрировать на подставных лиц множество юридических лиц и возобновить работу по отмыванию средств, полученных незаконным путем, особо ничем не рискуя.

"К тому же, есть сомнения, что нововведение поможет полностью достичь главной цели - покончить с "наездами" на бизнес, – подчеркивает адвокат, партнер юридической компании “Альянс Правовых Сил” Юрий Рожков. –

Мы должны понимать: если не будет 205-й статьи УК, орган, осуществляющий контроль за соблюдением налогового законодательства "при желании" найдет несколько других путей и вариантов квалификации действий предпринимателя. Можем вспомнить 2014-2015 годы, когда налоговая активно выписывала "акты ничтожности", которыми на свое усмотрение устанавливала фиктивность финансово-хозяйственных операций. Также фискалы часто используют отсоединение предпринимателей от электронной отчетности. Это тоже можно считать давлением на бизнес".

В том, что львиная доля случаев давления на предпринимателей связана вовсе не с применением отмененной отныне 205-й статьи Уголовного кодекса, убежден и экономист Алексей Кущ. Он приводит данные статистики, согласно которым в 2016-2018 годах по результатам производств, возбужденных по этой статье, вынесено 368 судебных решений. 3 - оправдательных, 40 - обвинительных. А подавляющее большинство, 325, закрыты после соглашений о признании вины, когда доказательства правонарушений суды вообще не рассматривали. Обвиняемые же чаще всего отделывались штрафом в 8500 гривен (220 решений). Некоторые вообще оплатили по 2,5-5 тысяч. И только некоторых наказали строже - максимальный штраф составлял 85 тысяч гривень. При этом суммарно государство получило в виде уплаченных фиктивными предпринимателями штрафов 6,5 миллионов гривень.

Поэтому, по мнению Куща, чтобы достичь поставленной цели - исключить "наезды" на бизнес и предотвратить системные нарушения с его стороны, необходимо было, прежде всего, внести изменения в Уголовный кодекс, которые бы четче классифицировали факты фиктивного предпринимательства и "сортировали" нарушения по видам: например, "обналичивание", "помощь в уклонении от уплаты налогов", "незаконный вывод капитала» и т.д. Наказание за эти преступления, наоборот, следовало бы усилить. "С другой стороны, не менее важно было бы установить четкие критерии защиты предпринимателей от "автоматического" обвинения в фиктивном предпринимательстве, а также ввести ответственность правоохранителей за злоупотребление при применении 205 статьи УК, - считает экономист. - По сути же, вместо того, чтобы наказать правоохранителей за злоупотребления, законодатели решили пойти по пути наименьшего сопротивления. И теперь существует риск, что налоги перестанет платить даже самый дисциплинированный бизнес".

Оправдаются ли соответствующие прогнозы - покажет время. Все будет зависеть от того, как будут воплощать новшество на практике, и какие еще решения, призванные сделать условия для ведения предпринимательства более благоприятными, а сам бизнес - более ответственным, будут приниматься в дальнейшем. "Главное, чтобы бизнес не воспринимал нынешнее ослабление как "указатель" к незаконным действиям, - считает экономист Игорь Гарбарук, - чтобы гуманизацию законодательства не воспринимали так, как будто можно вообще не платить налогов (мол, "их платят только слабаки"). Никакой вседозволенности. Ведь речь идет о двусторонней дороге - так, как государство идет навстречу бизнесу, бизнес должен идти навстречу государству".

Так что, теперь мяч, как говорится, “на поле бизнеса”.

Владислав Обух, Киев

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