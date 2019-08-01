Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет

Как проходят расчеты? Какие суммы поступают в бюджет от этого налога? Много ли должников? С этими вопросами разбирались эксперты.

Несмотря на то, что в период обсуждения и принятия "налога на роскошь" это была животрепещущая тема, сегодня она поднимается крайне редко. Конечно, Государственная фискальная служба периодически отчитывается, сколько налога на имущество собрали в том или ином регионе. Также ГФС сообщает, что собранные суммы год от года растут. Однако понять, все ли, кому положено, платят "налог на роскошь", есть ли должники, каковы суммы задолженностей и т. п. – невозможно. Ни статистики, ни баз данных по уплате налога на имущество в открытом доступе нет. Возможно, потому, что этот налог собирается в местные бюджеты. Поэтому мы задали эти вопросы напрямую сотрудникам фискальной службы.

Что такое налог на имущество

"Налог на роскошь", или, как правильно его называть, налог на имущество, включает в себя несколько видов налогов: на недвижимость, на землю и на транспорт.

Согласно Налоговому кодексу, налог на недвижимость должны платить собственники недвижимости, физические и юридические лица, если они являются собственниками квартиры площадью свыше 60 кв. м или дома – площадью свыше 120 кв. м. Либо если у них в собственности находятся несколько объектов недвижимости общей площадью более 180 кв. м. Есть, впрочем, ряд исключений: для бюджетных организаций, многодетных семей, людей с инвалидностью и т.д. Категории граждан, которые освобождены от налога на имущество, перечислены в разделе XII Бюджетного кодекса. Однако местные власти могут дополнять этот перечень по своему усмотрению.

Также именно местные власти определяют размер налога на недвижимость. В Бюджетном кодексе только отмечается, что ставка налога для каждого налогоплательщика не должна превышать 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр "лишней" площади (свыше 60 кв. м за квартиру на одного налогоплательщика, 120 кв. м за дом и 180 кв. м за несколько объектов недвижимости).

Также в Налоговом кодексе записано, что за квартиру площадью свыше 300 кв. м и за дом – свыше 500 кв. м собственник должен платить дополнительно 25 тыс. грн (кроме суммы, насчитанной за "лишние" метры).

В 2019 году, например, максимальный размер ставки налога на недвижимость составлял 55 грн 85 коп (минимальная зарплата в отчетном, 2018 году, была 3723 грн). Таким образом, за квартиру площадью 90 кв. м ее единственный собственник должен был заплатить максимум 1675,5 грн в год. А за дом площадью 600 кв. м – 26 808 + 25 000 = 51 808 грн.

Такая максимальная ставка была установлена, например, в Киеве. Однако есть населенные пункты, где размер налога на порядок меньше. Например, даже возле Киева есть села и города, где собственники недвижимости платят за избыточные метры всего по 0,05% минимальной зарплаты. В таких населенных пунктах единственный собственник квартиры площадью 90 кв. м должен был заплатить в 2019 году всего 55,85 грн, а не 1675,5, как киевлянин.

Налогом на землю облагаются все земельные участки и паи. Размер налоговой ставки также устанавливают местные власти, а в Налоговом кодексе приведены максимальные значения, которые нельзя превышать. Перечень льготников, полностью или частично освобожденных от уплаты земельного налога, местные власти также могут дополнять.

Освобождаются от уплаты налога собственники участков для ведения собственного хозяйства – площадью до 2 га, для садоводства – 12 соток, для гаражей – 1 сотка. Для строительства и обслуживания жилого дома – 25 соток для сел, 15 соток для поселков и 10 соток для городов и для дачных участков.

Что касается ставок земельного налога, они рассчитываются по более сложной формуле. При этом учитывается, проведена или нет нормативная денежная оценка участка, где он находится (населенный пункт или за его пределами, лесные или сельскохозяйственные земли и т.д.).

Ну, и, наконец, третий вод налога на имущество – транспортный налог – устанавливается для владельцев автомобилей "моложе" 5 лет, среднерыночная стоимость которых составляет более 375 минимальных зарплат. В ценах отчетного 2018 года это 1 396 125 грн, или порядка 53 тыс. долларов. За такие элитные автомобили (Lexus и пр.) собственникам ежегодно приходится платить 25 тыс. грн.

Сколько денег приносит в бюджеты "налог на роскошь"

Как сообщили в Государственной фискальной службе, в прошлом году три вида налога на имущество принесли в бюджеты свыше 4,7 млрд грн. И это только деньги, которые уплатили частные лица. В частности, больше всего собирается налога на землю – 3791,8 млн грн в 2018 году. В виде налога на недвижимость украинцы уплатили в том же году 798,9 млн грн, а транспортного налога – 176 млн грн. В 2017 году поступления от этих трех налогов составили менее 4 млрд грн: налог на землю – 3412,3 млн грн, на недвижимость – 444,7 млн, на автомобили – 132,2 млн грн.

"В настоящее время наблюдается позитивная динамика поступлений налога на имущество физических лиц", – отмечают в ГФС. Что касается налогов на землю и недвижимость, это неудивительно, поскольку одна из причин, вероятно, – то, что ежегодно растет минимальная зарплат.

В 2019-м за полгода пока собрано 1228 млн грн платы за землю, 355,9 млн грн налога на недвижимость и 69,3 млн грн – на автомобили.

Сколько украинцы задолжали за "роскошь"

По сравнению с суммами, уплаченными в бюджет, налоговая задолженность за имущество довольно небольшая. Так, за землю украинцы задолжали 1,08 млн грн, за квартиры – 406,8 тыс. грн, за автомобили – 138,1 тыс. грн.

Как показал небольшой опрос, проведенный сайтом "Сегодня", далеко не все знают о существовании таких налогов. А тем более не все знают, должны ли они что-то платить. А когда узнают, что они в числе должников, оказывается, что надо уплатить не только налог, но еще и пеню за просрочку платежей.

Как сообщили в ГФС, начислять налог на собственность и присылать извещения с указанием реквизитов для платежей должны подразделения налоговой службы. Такие извещения они обязаны направляют на налоговый адрес человека.

"В то же время Кодексом определено, что физические лица – налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку или извещение, в частности фамилии и место жительства – в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме и в порядке, определенным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику", – информируют в ГФС.

Насчет такой обязанности оказались не осведомлены даже те наши собеседники, кто добросовестно платит налог на собственность. Соответственно, задолженность может образовываться не только по злому умыслу, но и просто от незнания порядка взаимодействия с налоговыми службами. Ведь если предприниматели сталкиваются с этой службой регулярно, то украинцы, которые работают по найму, практически не пересекаются с налоговиками лично.

Какой алгоритм действий предлагает Государственная фискальная служба людям для того, чтобы не стать "должниками по незнанию"? Такой вопрос мы задали ГФС, и нам дали такой ответ:

"Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства (регистрации) для проведения сверки данных".

Иными словами, чтобы проверить, не числится ли человек должником по налогу на собственность, ему советуют сходить в налоговую. Кстати, там можно узнать информацию не только о наличии или отсутствии долгов, но и о праве на налоговую льготу. Как писал сайт "Сегодня", право на налоговую льготу, или скидку, имеет довольно большое число украинцев, однако не предприниматели пользуются этим крайне редко.

Еще один вариант – воспользоваться электронным сервисом "Электронный кабинет плательщика". Правда, чтобы получить доступ к своему налоговому "кабинету", нужно прежде получить личные ключи электронной цифровой подписи, обратившись к одному из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

Александра Романюк

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