Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Как позже было установлено несколькими международными расследованиями — с помощью российской самоходной огневой установки ЗРК "Бук-М1". Но РФ не признает причастность к трагедии.

Что произошло пять лет назад

Самолет рухнул в районе поселка Грабово в Донецкой области, на территории, которая контролировалась боевиками "ДНР". Обломки лайнера были разбросаны в радиусе 15 километров. Погибли все 298 человек, находившиеся на его борту, включая членов экипажа.

О том, что был уничтожен именно пассажирский самолет, стало известно не сразу. Поначалу главарь боевиков Игорь Гиркин ("Стрелков") похвастался, что они сбили самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины, о чем и поспешил сообщить в соцсетях. "В районе Тореза только что был сбит Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же — не летать "в нашем небе", — написал Гиркин в социальной сети "ВКонтакте", заверив читателей, что "мирные жители не пострадали".

Многие сохранили эту запись — и правильно сделали, потому что в тот же вечер она была удалена. Это произошло после того, как выяснилось, что зенитная ракета попала не в Ан-26, а в пассажирский Boeing. При этом погибли не просто мирные жители, а граждане других государств, вообще не имевшие никакого отношения к вооруженному конфликту на территории Украины.

Версия о российском "Буке" возникла сразу же. Во-первых, лайнер был сбит в воздухе на высоте свыше 10 тыс. метров — совершенно недоступной для переносных зенитных ракетных комплексов. А во-вторых, на следующий день после трагедии СБУ опубликовала материалы, свидетельствующие о том, что самоходная огневая установка (СОУ) ЗРК "Бук" вместе с экипажем была доставлена из России.

Сам Гиркин срочно стал заверять, что "ополченцы" не причастны к уничтожению самолета. А спустя три года после катастрофы он вообще поклялся, что не публиковал злополучную запись "ВКонтакте" об Ан-26.

В то же время именно Гиркин неоднократно просил Россию оказать боевикам конкретную военную помощь. Как минимум создать бесполетную зону над подконтрольными "ДНР" и "ЛНР" территориями, чтобы обезопасить свои отряды от действий авиации ВСУ. В частности, российские СМИ отмечали, что Гиркин требовал предоставить мощные средства ПВО именно с "готовыми специалистами".

Украинская армия использовала авиацию для переброски войск в тыл к боевикам, совершая перелеты на высотах, недостижимых для ПЗРК, и стремясь отрезать боевиков от снабжения из РФ. Поэтому даже с военной точки зрения появление российского "Бука" у боевиков было вполне объяснимо.

Выводы следствия

Расследование обстоятельств и причин трагедии велось как по официальным, так и по волонтерским каналам.

На официальном уровне была создана Объединенная следственная группа (JIT) под руководством представителей Нидерландов. На неофициальном — работали расследователи из группы Bellingcat, действующей под руководством журналиста и блогера Эллиота Хиггинса.

В предварительном докладе комиссия пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой 9М38 ЗРК "Бук", запущенной из района поселка Первомайский, который на тот момент находился под контролем "ДНР". При этом, по данным следствия, СОУ ЗРК "Бук" прибыла из России, а после обстрела возвращена обратно на территорию РФ.

Еще один важный доклад JIT был выпущен 24 мая 2018 года. Объединенная следственная группа обнародовала фотографии деталей, найденных в районе катастрофы и, возможно, принадлежащих ракете, сбившей малазийский Boeing. В докладе были также подтверждены выводы группы Belligcat о том, что СОУ, из которой была выпущена ракета, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил России.

Надо сказать, что принадлежность СОУ "Бук-М1" к 53-й зенитной ракетной бригаде расследователи Bellingcat установили еще в 2014 году. Поначалу, правда, представители Bellingcat не смогли установить бортовой номер машины, прибывшей в Украину. Поэтому СОУ сначала получила название "Бук3х2". Однако, сравнив ряд отличительных особенностей — характер подключения кабелей, вмятины на корпусе, строение катков на гусеницах, — в Bellingcat смогли вычислить и номер — 332. Боевая машина именно с этим номером была обнаружена в том районе, откуда был произведен запуск ракеты, сбившей oeing.

В Bellingcat также установили и причастность ряда лиц к этому преступлению. Помимо российских офицеров из числа командования 53-й бригады, назывались фамилии лидеров боевиков: Игоря Гиркина, Игоря Безлера, Александра Ходаковского (командира сепаратистского батальона "Восток"), а также Сергея Дубинского ("Хмурый", Сергей Петровский). Последний, являясь начальником "разведки ДНР", собственно говоря, и помог доставить "Бук" на Донбасс.



И наконец, 19 июня 2019 года JIT подтвердила, что Игорь Гиркин является одним из подозреваемых в деле об уничтожении Boeing.

Кроме того, в конце июня 2019 года украинские спецслужбы задержали Владимира Цемаха. В июле 2014 года Цемах командовал подразделениями "ПВО ДНР" в городе Снежное — именно через этот город и проследовала боевая машина, сбившая Boeing. Есть подозрения, что именно Цемах помогал прятать злополучную СОУ.

Российское сопротивление

Несмотря на груз доказательств, Россия не спешит признавать свою ответственность за катастрофу лайнера, сваливая вину на Украину. Для этого придумываются всевозможные фейки, генератором которых являются вполне официальные структуры РФ.

Самым ярким из них было заявление о том, что Boeing был сбит украинским штурмовиком Су-25 под управлением летчика Волошина. А ведь "сушка" не предназначена для того, чтобы эффективно сбивать самолеты, а кроме того, просто не способна подниматься на высоту более 7 тыс. метров (МН-17, напомним, летел на высоте свыше 10 км). Фейк о штурмовике помог разогнать некий "испанский диспетчер", который якобы работал в киевском аэропорту "Борисполь" и за несколько минут до трагедии видел на радаре рядом с МН-17 два украинских военных самолета. Как потом выяснили сами российские журналисты, под видом "испанского диспетчера" скрывался некий Хосе Карлос Барриос Санчес, размещавший свои записи за деньги телеканала Russia Today и не имеющий никакого отношения к авиации.

Кроме того, в 2015 году производитель "Буков" госкорпорация "Алмаз-Антей" провела обширный натурный эксперимент, в ходе которого попыталась доказать, что самолет был сбит украинским ЗРК, а в сентябре 2018 года минобороны РФ выпустило еще одну версию о том, что зенитная ракета имела украинское происхождение и еще до развала СССР была доставлена в воинскую часть в Тернополе.

Но что-то неуловимо начало меняться. Российский политик, экономист, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов сообщил, что Россия якобы негласно начала переговоры о признании своей ответственности за сбитый Boeing. Такой вывод Илларионов сделал, основываясь на ряде сообщений дипломатов России, Нидерландов и Австралии.

"Пока тролли и боты могут продолжать замусоривать публичные площадки байками про украинские "Буки", летчиков Волошиных, "испанских диспетчеров", зеленую "украинскую трубу" и т. п. Но их старшие товарищи из Кремля и МИДа уже давно ведут содержательные переговоры о размерах компенсаций родственникам жертв и способах несения Россией государственной ответственности за сбитый МН-17", — написал Илларионов.

Игорь Ветров

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