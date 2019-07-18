Избиратели 94-го округа везут Конононко обратно весь его мусор

Удивительные метаморфозы происходят с украинским политиком, стоящим на пороге получения заслуженного наказания за многолетние грабежи и воровство. Недавние сильные мира сего готовы, что называется, мехом внутрь вывернуться, лишь бы не стать фигурантом уголовных дел. Яркий пример – правая рука Порошенко Игорь Кононенко, бьющийся не на жизнь, а на смерть за спасительный мандат на 94 округе в Киевской области.

В борьбе за внимание избирателей «Конь» проводит скупку голосов мечеными купюрами из взломанных банкоматов Донбасса, подкупает глав сельсоветов, десантирует целые семейные подряды «специалистов» из других регионов в составы ОИК и УИК, выкупает квоты партий на членство в избиркомах, и многое другое. Но Кононенко опытный политический игрок и понимает, что, несмотря на деньги, ему светит не столько любовь избирателей, сколько небо в клеточку. Поэтому основные силы штаб бывшего «серого кардинала» бросил на очернение конкурентов и запутывание избирателей.

Главный соперник соратника Порошенко на округе – журналист «1+1» Александр Дубинский, выдвиженец президентской партии «Слуга народа». Штаб Кононенко создал около десятка различных клонов оппонента, зарегистрировав кандидатам в нардепы однофамильцев Дубинского и вытянутых из пыльных подвалов бывших коллег-журналистов.

Агитацией двойников-клонов и технических кандидатов сейчас заклеены все населенные пункты округа. Кандидаты «от Кононенко», маскирующиеся под «Зе-команду» призывают принять участие в парадах сексуальных меньшинств и маршах конопляной свободы; обещают легализацию однополых браков и легких наркотиков, для большего абсурда приводя в качестве примера опыт Либерии или Уругвая; ратуют за замену слов Мама и Папа названиями Родитель 1 / Родитель 2.

Данная макулатура массово распространяется штабом Кононенко с целью вести избирателей заблуждение и исказить результаты народного волеизъявления в его пользу. Другими словами, Кононенко на округе совершенно не стесняясь проводит подрывную деятельность против президентской партии.

Но главная цель Кононеко, конечно же, не партия президента, а непосредственно ее выдвиженец, главный конкурент журналист Дубинский. Для очернения непосредственно Дубинского Кононенко нанял титушек, которые представляются членами команды Александра Дубинского и провоцируют местных жителей хамством и драками просто на улицах. Другие наемники показательно раздают деньги местным жителям с обязательным указанием: «Запомните, это от Александра Дубинского». Третьи занялись натуральным вандализмом, закрашивая стены подъездов краской через трафарет надписями «за» Дубинского и команду ЗЕ.

Терпение жителей округа лопнуло, и стремление «прогнать лысого» из жизни тихого спокойного региона переносится в столицу Украины. На пятницу, 19 июля, анонсирована акция «Избиратели 94-го округа возвращают Кононенко его политический мусор». В 11:00 под двери спорткомплекса «5 Элемент» (Киев, ул. Электриков, 29-а), который принадлежит Игорю Кононенко, активисты привезут целый грузовик фейковой агитационной продукции, собранной в 94-ом округе. Во время акции журналисты смогут пообщаться с жителями и задать любые вопросы. Организаторы также пригласили Игоря Кононенко лично выйти и забрать свой мусор. От него жители округа ждут публичных извинений. Ходят слухи, что в качестве моральной компенсации за два месяца информационного мрака жители Василькова и Обухова готовы принять от Кононенко абонементы и годовые карты в спортклуб «5 Элемент». За 25% от изначальной цен - «счастливое» число для соратников Порошенко.