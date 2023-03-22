Під час господарювання в Лаврі упц мп перетворила надбання ЮНЕСКО на меблевий цех та звалище

Видання “Духовний фронт України” опублікувало частину фактів, на підставі яких держава, в особі МКІП, вирішила припинити договір користування Лаврою.

Зокрема, йдеться про келії Гостинного двору (корпус № 69). Зараз там розміщується меблевий магазин з меблевою майстернею. У віконний блок вмонтували трубопровід для видалення тирси.

Галерея на Ближніх печерах Лаври (корпус № 37) перетворилася на звалище.

Книжковий склад (корпус №112, лабораторний корпус) - пам’ятка місцевого значення - має дуже занедбаний вигляд.

До братських келій на Дальніх печерах (корпус №52) прибудована споруда з тирсоплити.

А до Братських келій в корпусі № 46 зі сторони двору прибудували пластикову веранду.

Металопластикові конструкції вбудовані також між колонами Аркади-галереї на дальніх печерах біля церкви Різдва Богородиці (корпус № 61).

Крім того, на фасадах історичних будівель встановлені зовнішні блоки системи кондиціювання. Зокрема йдеться про Схимницький корпус та Келії гостинного двору.

Схожу конструкцію врізали в тисячолітній мур Лаври, права на користування яким УПЦ МП взагалі не мала права — він у договорі оренди не фігурував.

При цьому зазначається, що аудитори результати перевірки досі не оприлюднили.