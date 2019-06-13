Войти | Зарегистрироваться
10:12

пятница,
14 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Шоу-Биз Светская жизнь

Белая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонах

14.06.2019 / 09:19
Кейт Миддлтон в последнее время радует нарядами один другого краше. И особенно ей к лицу образы в светлых тонах.

Белая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонах

Вспоминаем самые роскошные луки признанной иконы стиля, которые точно стоит взять на заметку при формировании летнего гардероба.

Белая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонахБелая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонах

Вечером 12 июня Кейт отправилась на гала-ужин организации Action on Addiction, патроном которой является. Она занимается помощью наркозависимым людям и их семьям. На мероприятии Миддлтон выступила с торжественной речью, а также пообщалась с поварами, бывшими пациентами. Дело в том, что одна из целей Action on Addiction – вести своих клиентов, помогая найти себя и развиваться профессионально после преодоления зависимостей. Для такого ивента герцогиня выбрала восхитительный наряд от Barbara Casasola, который возглавляет наш парад. Длинное белое платье в тонкую продольную и поперечную полоску с открытыми плечами подчеркнуло все козыри фигуры Кейт: ее тонкую талию, идеальные пропорции и эффектную внешность. Дополнили наряд блестящие лодочки на шпильках Jimmy Choo , маленький серебристый клатч Wilbur & Gussie, а также крупные серьги.

Белая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонахБелая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонах

6 июня в Великобратании состоялся Horse Guards Parade – парад конной гвардии, главной звездой которого стала Кейт. 37-летняя герцогиня одела приталенное пальто строгого силуэта Catherine Walker, которое идеально дополнили бежевые лодочки и коричневый клатч. Серьги с жемчугом, брошь-трилистник, убранные в низкую укладку волосы – каждая деталь образа говорила о том, что звание иконы стиля Кейт получила не просто так.

Белая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонах

В прошлые выходные в Лондоне состоялся парад в честь 93-летия королевы Елизаветы II. Торжество собрало всех членов королевской семьи, в том числе Меган Маркл и принца Гарри. Конечно же, событие не могли пропустить и графья Кембриджские. Причем Кейт подготовилась тщательно. На парад она пришла в светло-желтом платье от одного из своих излюбленных брендов Alexander McQueen. Элегантное и нежное, оно подчеркнуло женственность и свежесть Кейт. Свою роль сыграли и аксессуары: очаровательная шляпка с объемными цветами от Philip Treacy, а также жемчужные серьги.

Источник 

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июня
13 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.