КНДР: Продовжуючи підтримку України Вашингтон загострює конфлікт та штовхає усю Європу до межі ядерної війни

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова впливової сестри лідера КНДР Кім Йо Чжон, опубліковані державним інформаційним агентством KCNA, пише Reuters.

“США й Заходу не варто відкидати або недооцінювати серйозне попередження росії. Чи дійсно США та Захід спроможні дати раду наслідкам, коли вони граються із вогнем з ядерною супердержавою росією”, - заявила Чжон.

На її переконання, новий американський пакет військової допомоги Україні на 8 млрд дол. це - “неймовірна помилка й дурний вчинок”.

Чжон наголосила, що продовжуючи підтримку України Вашингтон загострює конфлікт в Україні та штовхає усю Європу до межі ядерної війни.

Reuters зауважує, що Чжон обіймає одну із керівних посад у Робітничій партії КНДР й регулярно робить авторитетні заяви стосовно позиції Пхеньяна у безпекових та політичних питаннях. Побутує переконання, що ці заяви отримують схвалення лідера КНДР Кім Чен Ина.

За даними США, з вересня минулого року КНДР передала росії щонайменше 16500 контейнерів зі зброєю. рф уже неодноразово застосовувала проти України північнокорейські ракети. Однак як росія, так і Північна Корея заперечують торгівлю зброєю, заборонену резолюцією Ради Безпеки ООН.