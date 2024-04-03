НБУ: Рекордні бюджетні витрати на оборону та безпеку зумовили подальше збільшення ролі державного сектору в економіці

Значний внесок у зростання економіки минулого року мала м’яка фіскальна політика, що підживлювала внутрішній споживчий та інвестиційний попит. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Як зауважують в НБУ, вагому роль у зростанні економіки відіграли:

висока адаптивність бізнесу та населення;

м'яка фіскальна політика;

стабілізація ситуації в енергетиці з другої половини лютого, передусім завдяки швидким ремонтам та посиленому захисту ППО;

зусилля НБУ та уряду зі збереження макрофінансової стабільності в Україні.

"У комплексі це зумовило суттєве сповільнення падіння економіки вже у I кварталі, а з II кварталу реальний ВВП повернувся до зростання, навіть попри негативний вплив подальших руйнувань та зупинення діяльності бізнесу на час повітряних тривог", - зауважують в НБУ.

Та підкреслюють, що рекордні бюджетні витрати на оборону та безпеку зумовили подальше збільшення ролі державного сектору в економіці. Так, за рік споживання державного сектору зросло на 9%, а його частка у ВВП за два роки більш ніж подвоїлася. Валова додана вартість сектору державного управління і оборони збільшилася за цей період на понад 46%, а його частка зросла з 6% у 2021 році до 22% у 2023 році.

Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися дещо нижчими за попередню оцінку регулятора. Це, зокрема, може пояснюватися консервативнішими оцінками урожаїв зернових і зернобобових Державною службою статистики.

Як зауважують в НБУ, завдяки альтернативним експортним маршрутам, зокрема через дунайські порти, а з середини року новим морським коридором, скорочення експорту помітно сповільнилося – до 5,4%.

Також надалі зростали імпортні постачання. Минулого року імпорт збільшився на 8,5%. У результаті від'ємний внесок чистого експорту в зміну реального ВВП зберігався (становив 6.3 в. п.), хоча й зменшився порівняно з 2022 роком.

Найсуттєвіше зростання валової доданої вартості (далі – ВДВ) відбулося в секторі будівництва.

Крім того, завдяки значним бюджетним видаткам на безпеку та оборону другий рік поспіль зростала ВДВ сектору державного управління та оборони. За два роки ВДВ цього виду діяльності збільшилася на більш ніж 46%, а його частка збільшилася з близько 6% у 2021 році до 22% у 2023 році.

Відновилося зростання ВДВ охорони здоров'я з огляду на високу потребу в медичних послугах через війну.

Також значні оборонні замовлення, переробка високих врожаїв і відновлення внутрішнього попиту позначилися на зростанні переробної промисловості.

Збільшення ВДВ у ІТ-галузі відновилося після минулорічного падіння – загалом темпи зростання цієї галузі були третіми за розміром (її випереджали лише сектори будівництва та переробної промисловості).

"Надсприятливі погодні умови в минулому році зумовили рекордну врожайність більшості сільськогосподарських культур і відповідно збільшення врожаїв порівняно з 2022 роком. У результаті ВДВ сільського господарства повернулася до зростання", - підкреслюють в НБУ.

Водночас розбудова альтернативних експортних шляхів посприяла відновленню транспортної галузі та разом із пожвавленням споживчого попиту підтримала зростання сектору торгівлі.

Збільшення приватного споживання також підтримало низку секторів послуг, зокрема готельний та ресторанний бізнес.

"Водночас через зміни в структурі споживання скорочувалася ВДВ секторів мистецтва та відпочинку, а також професійної технічної діяльності. Скоротилася і ВДВ фінансового сектору, що, зокрема, може пояснюватися зменшенням кількості фінансових посередників небанківського сектору", - зауважують в НБУ.

За прогнозом НБУ, зростання реального ВВП триватиме впродовж цього року.

"Відновлення економіки підтримуватимуть збереження м'якої фіскальної політики завдяки значній міжнародній допомозі, поліпшення ділових очікувань та зростання доходів домогосподарств, заходи НБУ та уряду з підтримання макрофінансової стабільності", - зауважують у регуляторі.

Як зазначають в НБУ, обмежити економічне зростання можуть, зокрема, довше, ніж припускається, збереження безпекових ризиків та вища інтенсивність військових дій, подальші руйнування енергетичної інфраструктури та посилення міграційних тенденцій.

Відчутний вплив може мати також зменшення врожайності основних сільськогосподарських культур, якщо погодні умови повернуться до середніх кліматичних норм.