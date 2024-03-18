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НСЖУ: В Україні запроваджуємо проєкт з підтримки місцевої преси на прифронтових територіях

22.03.2024 / 12:16
Пілотний проєкт з підтримки місцевої преси на прифронтових територіях "Близько до нуля" запроваджує найбільше медійне об’єднання України – Національна спілка журналістів України (НСЖУ) спільно з міжнародною організацією Free Press Unlimited, яка, маючи офіс у Амстердамі, опікується свободою преси в десятках країн світу.

Про таке інформує офіційний портал Нацспілки медійників України.

Проєкт передбачає підтримку місцевих друкованих видань, які не мають стабільного фінансування, але виконують важливу місію інформування місцевого населення на прифронтових територіях, де інтернет і мобільний зв’язок часто відсутні або нестабільні.

У межах пілотного проєкту тримісячне фінансування отримає п’ять газет: "Голос Гуляйпілля" (Гуляйполе Запорізької області), "Зоря" (Золочів Харківської області), "Путивльські відомості" (Путивль Сумської області), "Вість" (Чернігів), "Рідне місто" (Мирноград Донецької області).

Творчим куратором проєкту є член Правління НСЖУ, головний продюсер Gazeta.ua  Олександр Харченко. Найкращі матеріали видань, які є учасниками проєкту, публікуються на інтернет-сайті Gazeta.ua та в журналі "Країна". Наразі Gazeta.ua вже опублікувала матеріал "Голосу Гуляйпілля" "Розстріли впритул, грабунки та діти у підвалах. Хроніки окупації на Запоріжжі".

"Публікації в цих виданнях – приклад високоякісної журналістики", – переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко. " Журналісти видань з прифронтових та деокупованих територій із ризиком для життя продукують професійні матеріали, які відповідають усім світовим стандартам. Звісно, ці видання потребують підтримки, оскільки працюють, по суті, на руїнах своїх редакцій, але навіть у таких умовах їхні працівники залишаються високими професіоналами".

Окрім фінансової допомоги на створення контенту проєктом передбачено технічну допомогу – надання смартфонів редакціям ще восьми медіа: "Південна зоря" (Нікополь, Дніпропетровська обл.), "Вісті Барвінківщини" (Барвінкове, Харківська обл.), "Дворічанський край" (Дворічна, Харківська обл.), "Трудова слава" (Оріхів, Запорізька обл.), "Вісті" (Слов’янськ, Донецька обл.), "Обрії Ізюмщини" (Ізюм, Харківська обл.), "Зміївський кур’єр" (Зміїв, Харківська обл.), "Технополіс" (Краматорськ, Донецька обл.).

Про важливість підтримки локальних видань на прифронтових і деокупованих територіях ішлося під час зустрічі, яка відбулася торік у жовтні в Амстердамі, голови НСЖУ Сергія Томіленка і виконавчого директора Free Press Unlimited Рут Кроненбург (Ruth Kronenburg).

"Коли місто або регіон окуповані, потреба в незалежній журналістиці є ключовою. Тому ці прифронтові газети заслуговують на нашу підтримку", – каже Рут Кроненбург.

Free Press Unlimited з перших днів російського повномасштабного вторгнення у 2022 році відкрила масштабну програму екстреної підтримки українських журналістів у біді. Зокрема, за поданням НСЖУ весною 2022 року надала фінансову допомогу понад 150 журналістам Маріуполя, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини, Київщини, Запоріжжя та інших регіонів.

НСЖУ
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