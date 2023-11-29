Войти | Зарегистрироваться
04:24

четверг,
07 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Гетманцев: Через блокування українсько-польського кордону бюджет недоотримав 9,3 млрд гривень

06.12.2023 / 16:25
Унаслідок блокування українсько-польського кордону експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а бюджет недоотримав 9,3 млрд гривень.

Про це 5 грудня заявив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Як зазначив нардеп, українські перевізники заявили про втрати у 400 млн євро лише за перші два тижні цієї блокади.

"А якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія і які конче нам сьогодні потрібні", – висловився він.

За словами Гетманцева, наразі внаслідок страйку польських перевізників українська митниця має недовиконання плану на 19%, хоча в жовтні було перевиконання.

бюджет, Гетманцев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 декабря
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.