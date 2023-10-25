Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?

Если классические сумки-дипломаты — аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа — вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.

Популярные виды мужских рюкзаков

Есть довольно много разновидностей мужских заплечных сумок. Самые популярные виды:

туристические — обычно большие, вместительные, из прочной непромокаемой синтетической ткани;

спортивные — среднего размера, чаще всего текстильные, бывают разных конфигураций и размеров зависимо от вида спорта;

городские — наиболее востребованные, сочетают в себе особенности спортивного рюкзака и деловой сумки.

Также существуют специальные модели для велосипедистов и мотоциклистов, для переноски фотоаппаратов, ноутбуков и другой техники. Но все же когда говорят о мужском рюкзаке, чаще всего имеют в виду городской.

Такие модели обычно характеризуются небольшим размером, но при этом они довольно вместительны. Часто имеют как лямки для фиксации аксессуара на плечах, так и длинный ремень, благодаря которому вещь удобно носить по принципу кросс-боди.

Дизайн мужских городских заплечных сумок также бывает разным. К примеру, студенты и молодые люди, ведущие активный образ жизни, часто выбирают модели в ярком спортивном дизайне. А офисные работники — варианты в более элегантном дизайне: лаконичные аксессуары из кожи или кожзама. Преимущество таких моделей — наличие отделов для ноутбука и документов.

Почему брендовые мужские рюкзаки такие популярные?

Учитывая, что заплечные сумки для мужчин на рынке представлены в разных ценовых сегментах, у многих возникает соблазн сэкономить и приобрести более дешевый вариант. И это огромная ошибка.

Рюкзак — вещь, которая обычно эксплуатируется довольно агрессивно. Он контактирует с верхней одеждой, оказывается под воздействием солнца, осадков, перепадов температуры. Чтобы аксессуар в таких условиях оставался надежным, прочным и сохранял эстетичность, крайне важно, чтобы он был из лучших материалов и качественно сшит.

Модели из масс-маркета редко отвечают этим характеристикам, чего не скажешь о мужских рюкзаках топовых мировых брендов — в таких сумках продумана каждая деталь. Поэтому они красивые, износостойкие, практичные и функциональные. Купить их можно на сайте ведущего fashion-ритейлера в Украине Invogue. В ассортименте этого магазина есть стильные городские и спортивные заплечные сумки для мужчин из коллекций самых популярных в мире брендов.

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