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Спецдоповідачка ООН: Катування і нелюдське поводження з полоненими – це державна політика рф

11.09.2023 / 17:27
Катування і нелюдське поводження з цивільними українцями та військовополоненими, які скоюють росіяни, не можна оцінювати як випадковість. Йдеться про організовану частину державної політики російської федерації.

Про це сказала спецдоповідачка Організації Об'єднаних Націй з питань катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання Еліс Джил Едвардс у Києві.

Кількість свідчень про катування та інші види нелюдського поводження з боку росіян щодо цивільних осіб та військовополонених постійно збільшується, зі слів Едвардс.

"Ці жахливі дії не можуть бути оцінені як випадкові, а скоріше як організована частина державної політики. З метою залякування, покарання або отримання інформації та зізнань", ‒ сказала.

Є свідчення про катування струмом, побиття, імітацію страт і утоплення, змушення до перебування у певних позах протягом тривалого часу, погрози зґвалтуванням чи смертю та різні так звані церемонії, які є спробами принизити затриманих, повідомила Едвардс.

Цивільні українці свідчили про утримування у тісних підвалах.

Крім того, задокументовано втрату ваги одним з військовослужбовців зі 100 до 55 кг за девʼять місяців полону.

За словами Едвардс, були зібрані свідчення жителів Маріуполя, Київської, Харківської і Херсонської областей.

Едвардс
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