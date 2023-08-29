Федоров: Так звана окупаційна адміністрація евакуюється з Токмаку

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто", - зазначив Федоров.

Він додав, що куди вивозять колаборантів, поки що невідомо, але ж і "глибокий тил" не рятує рашистів від бавовни.

"Саме гарматне м’ясо "другої армії світу" не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали ворога якнайдалі від України", - підкреслив Федоров.