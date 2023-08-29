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Федоров: Так звана окупаційна адміністрація евакуюється з Токмаку

30.08.2023 / 16:25
У місті Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту та просування ЗСУ розпочалася евакуація так званої окупаційної адміністрації.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто", - зазначив Федоров.

Він додав, що куди вивозять колаборантів,  поки що невідомо, але ж і "глибокий тил" не рятує рашистів від бавовни.

"Саме гарматне м’ясо "другої армії світу" не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали ворога якнайдалі від України", - підкреслив Федоров.

Токмак, Мелітополь
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