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Шмигаль розповів, скільки Україна витрачає на армію

04.08.2023 / 17:27
Витрати на армію сягають близько двох трильйонів гривень на рік. Україні фінансово допомагають партнери, також за рахунок грантів і кредитів.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України.

"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько два трильйони гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", – сказав прем'єр.

Раніше дохідна частина бюджету України становила 1,3 трлн грн, повідомив Шмигаль.

"Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств, 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29, 5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося", – сказав Шмигаль.

Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися, зазначив прем'єр.

"Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком", – сказав Шмигаль.

Шмигаль
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