Шмигаль розповів, скільки Україна витрачає на армію

Витрати на армію сягають близько двох трильйонів гривень на рік. Україні фінансово допомагають партнери, також за рахунок грантів і кредитів.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України. "Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько два трильйони гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", – сказав прем'єр. Раніше дохідна частина бюджету України становила 1,3 трлн грн, повідомив Шмигаль. "Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств, 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29, 5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося", – сказав Шмигаль. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися, зазначив прем'єр. "Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком", – сказав Шмигаль.