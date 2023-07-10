Луньова: росія намагається реалізовувати примусову політику навернення в громадянство рф будь-якими методами

Таким чином директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA, яка входить до коаліції "Україна. П'ята ранку", Альона Луньова прокоментувала Українському радіо те, що на окупованих територіях за отримання паспортів рф 14-річним підліткам росія обіцяє "виплати материнського капіталу", передає Укрінформ.

"Це черговий збочений крок рф, щоби якомога більше українських громадян паспортизувати паспортами російської федерації. Це цілеспрямована державна політика рф від моменту окупації Криму, яка впроваджується в різних формах й після 24 лютого 2022 року. Проте ще не було, щоб українців стимулювали грошима отримувати російські паспорти. Мабуть, з темпами паспортизації на окупованій території, які вони собі запланували, все зовсім погано. Зокрема, йдеться й про Запорізьку та Херсонську області", – розповіла Луньова.

За словами експертки, поки що складно сказати, що росіяни мають на увазі під поняттям "материнський капітал": "До того він резервувався – це була форма підтримки родин при народженні ще однієї дитини. Материнський капітал резервувався до певного віку дитини і потім видавався, зокрема, відразу, наприклад, на купівлю житла. Що таке материнський капітал на отримання паспорта громадянина рф – не ясно. Поки що таких новел у російському законодавстві я не знайшла. Можливо, йдеться про щось специфічне для окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Разом з тим, очевидно, що рф намагається реалізовувати примусову політику навернення в громадянство рф будь-якими методами, зокрема й матеріального стимулювання".

Луньова уточнила, що Українська держава не сприймає громадянство, набуте на окупованій території, адже це примусове та автоматичне набуття. "рф робить все можливе, щоб спростити порядок отримання паспортів, щоб якомога більша частина громадян України мала російські паспорти. Проблемою ж буде відмовитися від паспорта, бо Україна не визнає цього громадянина України громадянином іншої країни, зокрема рф", – пояснила вона. Проте, додала експертка, російська федерація у свою чергу бере у громадянина все. Адже треба здавати біометричні дані, відбитки пальців, фотографуватися, подавати дуже широкий комплекс документів: "У подальшому це означає військовий облік як громадянина рф, а також може вести до того, що людину, яка отримала російський паспорт, можуть не випустити з території рф. Тобто нічого доброго в отриманні паспорта рф немає. Водночас звинувачень у колабораціонізмі при отриманні паспорта рф на окупованій території бути не може. Адже у Кримінальному кодексі України в статті про колабораціонізм подібних дій не прописано. Це не може бути діянням, яке переслідується в порядку кримінального процесу", – додала Луньова.

Директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA також розглянула питання, як діяти дитині, якщо вона проти отримання громадянства росії, а її батьки – за: "Це складне питання, тому що дитина, яка була на окупованій території, дуже залежить від батьків. Очевидно, що російська влада може батьків і змушувати отримувати паспорти, адже ми вже бачили, як рф змушувала батьків отримувати паспорт на дитину, щоб отримати документ про освіту. Це також питання будь-якої фінансової допомоги, медичного обслуговування. рф створює умови, щоб паспорт був вимушеним заходом. Якщо батьки навіть взяли такий паспорт на свою дитину, для України цей громадянин все одно є громадянином України. Тому навіть якщо цей паспорт є, він нічого для української держави не означає".

Водночас, за словами експертки, зміна громадянства дітей на окупованих територіях є воєнним злочином. "Якщо хтось змушував дітей змінити його, то вони, звісно, не можуть бути звинувачені у воєнному злочині. Але треба розуміти, що коли родина живе на окупованій території, то батьки розуміють: якщо їхня дитина не візьме російський паспорт, її переслідуватимуть. Так сталося з підлітками з Бердянська Микитою і Тиграном. Їм було по 16 років, і їх убили окупанти. А після цього почалися масові перевірки дітей на окупованих територіях, бо окупанти зрозуміли, що діти можуть бути джерелом спротиву. Відтак отримання паспорта часом може бути єдиним способом врятувати дитину, не показати її проукраїнську позицію, не зробити з неї мішень для окупантів", – зазначила Луньова.

Єдиним серйозним захистом від примусової паспортизації, розповіла вона, залишається виїзд з окупованої території: "Адже можна не брати російський паспорт, проте в рф було змінене законодавство, яке для окупованих територій запроваджує таке поняття, процедуру, при якій людина, яка проживає на окупованій території і не взяла паспорт рф, муситиме колись отримати документи іноземця. Відтак вони створюють умови, за яких ти або береш російський паспорт, або ти потім візьмеш посвідку на проживання. Тому тут теж треба бути свідомими, що від тиску, переслідувань, прямого примушування із застосуванням фізичного насильства можна врятуватися, лише якщо ти не на цій території. Якщо уникати паспортизації неможливо, то треба вирішувати: або брати паспорт, але бути свідомими негативних наслідків, які можуть бути, або ухвалювати рішення про виїзд", – підсумувала Луньова.