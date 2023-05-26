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МВФ покращила прогноз зростання українського ВВП України

31.05.2023 / 10:12
МВФ покращила прогноз зростання українського ВВП України
Місія МВФ підтвердила очікування більш потужного економічного відновлення в Україні й покращила прогноз зростання українського ВВП України до «плюс» 1-3% в умовах невизначеності, пов’язаної з війною.

Про це йдеться в підсумках першого перегляду програми EFF для України, яку Укрінформ отримав у своє розпорядження.

«Очікується більш потужне відновлення (в Україні – ред.), оскільки економіка поступово адаптується до умов війни. Експерти МВФ підвищили прогнози зростання реального ВВП на 2023 рік до діапазону 1-3% (попередній діапазон коливався на рівні від «мінус» 3% до 1%», - зауважується в документі.

Водночас зазначається, що прогноз залишається дуже невизначеним через продовження бойових дій.

Місія МВФ встановила, що загалом макроекономічну та фінансову стабільність в країні було збережено «завдяки виваженій політиці, а також безперервній та своєчасній зовнішній підтримці». Проте, залишаються серйозні проблеми.

Зокрема, бюджетний дефіцит має все ще дуже високий рівень, що тягне за собою тривалі потреби у значному фінансуванні, що досі покривається зовнішніми грантами та дуже пільговими позиками. Водночас забезпечення основних функцій держави в умовах фінансових обмежень вимагатиме від влади складних політичних компромісів. «Вирішальним буде скасування поправок до законодавства про мобілізацію доходів у зв’язку із воєнним станом – якщо це доречно – з одночасним уникненням нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження»,- зауважили у Фонді.

При цьому вказується, що попри обстріли Росією критично важливої інфраструктури українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість.

«Економічна активність у першому кварталі суттєво відновилася, оскільки енергетична система була швидко відновлена після атак», - зазначили в МВФ. Крім того, зазначається, що в Україні стабілізувалися валютні ринки, а інфляція почала помітно знижуватися.

«Відповідно до цілей, визначених у першому етапі програми EFF, влада вживає важливих кроків для зміцнення фіскальної, зовнішньої та фінансової стабільності», - наголосили в МВФ.

Це включає ухваленням законодавства про підвищення доходів відповідно до Стратегії національних доходів; підготовку стратегії для переходу до більш гнучкого обмінного курсу та послаблення валютного контролю; підготовку глибшої оцінки стану банківського сектору; продовження реформ для зміцнення системи управління й боротьби з корупцією, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства.

«Постійне впровадження структурних реформ у рамках програми (EFF – ред.), включно з державним управлінням, боротьбою з корупцією та управлінням державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе основу для потужного та сталого зростання»,- підкреслили у Фонді.

МВФ, ВВП, Україна
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