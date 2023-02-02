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НАБУ повідомило про підозру сімом особам у заволодінні нерухомістю держпідприємства

02.02.2023 / 12:31
Повідомлено про підозру сімом особам у заволодінні нерухомістю держпідприємства “Національна кінематека України”, зокрема, ексзаступниці міністра культури України та ексначальнику управління Міністерства культури України.

Про це повідомляє НАБУ, передає УНН.

“1 лютого 2023 року НАБУ і САП повідомили сімом особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства „Національна кінематека України“ (далі — ДП „НКУ“). Йдеться про 14 будівель та споруд на околиці Києва. Орієнтовна вартість майна — майже 42 млн грн. Завдяки зусиллям антикорупційних органів ці активи повернули державі”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що серед підозрюваних:

  • заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.);
  • начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.)
  • перший заступник генерального директора ДП “НКУ” (2016-2019 рр.);
  • арбітражний керуючий — керуючий санацією ДП “НКУ” (2019-2020 рр.);
  • два організатори злочинної схеми — бенефіціарні власники низки ТОВ;
  • керівник ТОВ — покупець майнового комплексу ДП “НКУ”.

Зазначається, що дії учасників злочину кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 з урахуванням ступеня співучасті.

“За версією слідства, упродовж 2016-2019 рр. організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення (санації*) ДП „НКУ“, яке перебувало в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь. Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й ДП „НКУ“. Ті відповідно погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеної ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною”, — інформує НАБУ.

Повідомляється, що зібрані під час розслідування НАБУ і САП матеріали стали підґрунтям для невизнання та скасування Господарським судом міста Києва результатів аукціону з продажу майна ДП “Національна кінематека України”. Законність та обґрунтованість цього рішення підтвердив Верховний Суд. Тож держпідприємство отримало можливість повернути у власність незаконно втрачену нерухомість, що і зробило.

Санація — це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу. Іншими словами, санація — це фінансове оздоровлення підприємства.

НАБУ, Національна кінематека
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