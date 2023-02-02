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Командувач морської піхоти порадив росіянам бігти з України доки не пізно

02.02.2023 / 11:24
Командувач морської піхоти порадив росіянам бігти з України доки не пізно
Командувач морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Содоль порадив росіянам "бігти з України доки не пізно", "повертатись до своїх "марусьок", щоб в найгіршому варіанті не вмерти, а в найкращому - не стати інвалідом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center.

"Звернусь окремо до російських військових: доки не пізно, біжіть, повертайтесь до своїх "марусьок" або здавайтесь у полон, інакше на вас чекає доля добрива на чужій землі, чорний пакет або інвалідність, ось ваше "щасливе" майбутнє. На відміну від вас, ми знаємо, за що боремося, ми єдині, ми - моноліт", - сказав він.

На думку генерала, ворог збирає сили, накопичує резерви: це значить, що незабаром нові тисячі росіян пройдуть "отріцатєльную" мобілізацію.

"Що ж, кремлівські терористи не полишили своїх кривавих планів, вони не рахують жертви, бо люди для них є лише розхідним матеріалом", - впевнений Содоль.

Він також нагадав, що мета України - звільнення всіх територій.

"І ми зробимо все, щоб жовто-блакитний прапор знову замайорів у всіх містах Донбасу та Криму", - констатував генерал ВМС.

Содоль
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