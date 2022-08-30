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У розпал війни в Україні: ФІФА продала РФ права на трансляцію матчів ЧС-2022

30.08.2022 / 17:37
У розпал війни в Україні: ФІФА продала РФ права на трансляцію матчів ЧС-2022
ЧС-2022 з футболу покажуть в РФ / фото REUTERS Источник: фото REUTERS
Міжнародна федерація футболу, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну, продала країні-агресору права на трансляцію матчів чемпіонату світу-2022, який пройде в Катарі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА), незважаючи на повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну, продала країні-агресору права на трансляцію матчів чемпіонату світу-2022, який пройде в Катарі.

Як повідомляє РБК-Спорт, мовники РФ заплатили 40 мільйонів доларів за можливість показувати ігри ЧС-2022 з футболу.

Відзначається, що кожен з трьох каналів - ВГТРК, Перший канал і Матч ТВ - виплатив ФІФА по 13 мільйонів доларів. Ще один мільйон доларів дістався посереднику в цих переговорах.

Додамо, що збірна Росії не зіграє на мундіалі в Катарі. 28 лютого РФ була виключена з плей-офф кваліфікації ЧС-2022 через повномасштабне вторгнення в Україну. Збірній країни-агресора зарахували технічну поразку в півфіналі матчів плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Польщі.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" у фіналі плей-офф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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