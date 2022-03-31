Войти | Зарегистрироваться
14:17

четверг,
31 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье УПЦ передала помощь для детей-переселенцев

31.03.2022 / 12:45
На Закарпатье УПЦ передала помощь для детей-переселенцев
Источник: Центр информации УПЦ
Хустская епархия передала гуманитарную помощь 60 детям-переселенцам, которые проживают в Виноградовском детском доме-интернате

На Закарпатье Украинская Православная Церковь поддерживает детей, которые стали переселенцами из-за военных действий в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Хустская епархия передала гуманитарную помощь 60 детям-переселенцам, которые проживают в Виноградовском детском доме-интернате.

По благословению митрополита Марка, архимандрит Мефодий (Гернешей) принял в епархии гуманитарную помощь, которую собрали православные волонтеры из Венгрии. Вещи и предметы гигиены священник УПЦ передал в детский дом-интернат.

В Мукачево настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Ярослав Попович организовал детям-переселенцам, прибывшим из детского дома «Барвинок»из Днепра поездку в зоопарк и дендропарк.

«Дети получили возможность немного отвлечься и познакомиться с прекрасной природой Закарпатья. В такие моменты еще раз осознаешь насколько радостно – подарить сироте счастливый миг», - поделился отец Ярослав.

Как сообщалось ранее, храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
30 марта
29 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.