Советник Офиса Президента призвал не спекулировать на религиозной тематике

Спекуляция на тему религии во время войны может привести к внутреннему конфликту.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя законопроект о запрете деятельности УПЦ в Украине на канале «Украина 24».

Михаил Подоляк критически отнесся к идее запретить в Украине деятельность Украинской Православной Церкви и подчеркнул, что позиции РПЦ и УПЦ по поводу войны в Украине не совпадают.

Также чиновник призвал не спекулировать на религиозной тематике.

«Я попросил бы, чтобы люди не спекулировали на этом, потому что мы можем получить конфликт внутренний, а нам сегодня единство, которое продемонстрировала Украина всему миру, намного принципиальнее и намного важное», - сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что «Украинская Православная Церковь сама примет решение о том, как она будет жить в послевоенной Украине, потому что для них это будет принципиально важно».