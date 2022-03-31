Войти | Зарегистрироваться
12:45

четверг,
31 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Советник Офиса Президента призвал не спекулировать на религиозной тематике

31.03.2022 / 12:15
Советник Офиса Президента призвал не спекулировать на религиозной тематике
Источник: Центр информации УПЦ
Чиновник призвал не спекулировать на религиозной тематике

Спекуляция на тему религии во время войны может привести к внутреннему конфликту.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя законопроект о запрете деятельности УПЦ в Украине на канале «Украина 24».

Михаил Подоляк критически отнесся к идее запретить в Украине деятельность Украинской Православной Церкви и подчеркнул, что позиции РПЦ и УПЦ по поводу войны в Украине не совпадают.

Также чиновник призвал не спекулировать на религиозной тематике.

«Я попросил бы, чтобы люди не спекулировали на этом, потому что мы можем получить конфликт внутренний, а нам сегодня единство, которое продемонстрировала Украина всему миру, намного принципиальнее и намного важное», - сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что «Украинская Православная Церковь сама примет решение о том, как она будет жить в послевоенной Украине, потому что для них это будет принципиально важно».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
30 марта
29 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.