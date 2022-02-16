Предстоятель УПЦ рассказал, как стать по-настоящему свободным

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Китай потратил на Олимпиаду в десять раз больше денег, чем признает официально
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Украинцам разрешат тратить "вовину тысячу" на коммуналку
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Назарбаев уходит с поста председателя Совета безопасности Казахстана
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Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
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У побережья Крита произошло сильное землетрясение
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Пенсионеры и инвалиды могут оплатить коммунальные услуги "вовиной тысячей"
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В Украине собираются потратить пять миллиардов на строительство плавучего космодрома
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В конце прошлого года украинская экономика внезапно "разогналась"
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В Украине в этом году ожидают очередной рекордный урожай
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В прошлом году в Украину прислали рекордное количество денег
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Исследователям удалось заснять очень редкий вид осьминога-одеяло17.01.2022 / 12:36Последние новости рубрики