Войти | Зарегистрироваться
12:54

среда,
16 февраля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ рассказал, как стать по-настоящему свободным

16.02.2022 / 12:00
Предстоятель УПЦ рассказал, как стать по-настоящему свободным
Источник: Центр информации УПЦ
Свобода состоит в том, чтобы быть безгрешными

Человек по-настоящему свободен только тогда, когда не имеет грехов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший отметил, что сегодня все ищут истину и свободу, но Истиной есть Господь наш Иисус Христос, освободивший человечество от рабства греха.

«Веруем во Христа Спасителя как в Сына Божия, как в Спасителя мира сего. Мы сейчас свободны. А свобода состоит в том, чтобы быть безгрешными», – сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, человек по-настоящему свободен только тогда, когда не имеет грехов.

«А если у человека есть грех, то он раб греха. Нужно освобождать себя от грехов гордыни, зависти, ненависти, злобы, которые вредят душе», – призвал владыка.

Он напомнил, что грех – это не что-то отвлеченное, это – болезнь. «Как принимаем лекарства от телесной болезни, так нужно делать духовные процедуры, приносить покаяние Богу, чтобы освободиться от греха, который является духовной болезнью», – отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал всем выйти победителями в борьбе с грехом, чтобы встретить Бога.

«Бог хочет войти в каждое человеческое сердце, и зависит только от нас, войдет ли Он в душу», – заключил архипастырь.

Источник: Inpress.ua
упц, Митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 февраля
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.