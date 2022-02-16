Предстоятель УПЦ рассказал, как стать по-настоящему свободным

Человек по-настоящему свободен только тогда, когда не имеет грехов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший отметил, что сегодня все ищут истину и свободу, но Истиной есть Господь наш Иисус Христос, освободивший человечество от рабства греха.

«Веруем во Христа Спасителя как в Сына Божия, как в Спасителя мира сего. Мы сейчас свободны. А свобода состоит в том, чтобы быть безгрешными», – сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, человек по-настоящему свободен только тогда, когда не имеет грехов.

«А если у человека есть грех, то он раб греха. Нужно освобождать себя от грехов гордыни, зависти, ненависти, злобы, которые вредят душе», – призвал владыка.

Он напомнил, что грех – это не что-то отвлеченное, это – болезнь. «Как принимаем лекарства от телесной болезни, так нужно делать духовные процедуры, приносить покаяние Богу, чтобы освободиться от греха, который является духовной болезнью», – отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал всем выйти победителями в борьбе с грехом, чтобы встретить Бога.

«Бог хочет войти в каждое человеческое сердце, и зависит только от нас, войдет ли Он в душу», – заключил архипастырь.