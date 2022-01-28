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Священник УПЦ рассказал о значении чтения Евангелия на литургии

28.01.2022 / 12:18
Священник УПЦ рассказал о значении чтения Евангелия на литургии
Источник: Центр информации УПЦ
Он посоветовал не только изучать Священное Писание во время богослужения, но и дома

Евангелие – словесная икона Христа, оно дарует возможность встречи с Самим Христом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко) рассказал для проекта «Тайны богослужения».

«Есть такое выражение, что икона – это богословие в красках, а Евангелие – словесная икона Христа. Есть словесный портрет, по которому мы можем узнать человека. Так же когда мы читаем Евангелие, то можем познать Богочеловека, с Которым мы общаемся в молитве, – Иисуса Христа», – отметил иеромонах Митрофан.

Священник подчеркнул важность чтения и изучения Священного Писания в храме и дома.

«Самое ценное для нас Слово Божие. Это Слово есть Иисус Христос. Конечно, когда Христос жил на этом свете, то проповедовал и учил, и потому Его часто называют Учителем. Мы учимся у Него. Он не только совершил наше спасение, но также научил, как следовать за Ним, как идти по тому пути, которым Он шел. Поэтому очень важно чтение Священного Писания. И именно во время Богослужения мы используем Апостол – «письма» святых апостолов к определенным адресатам – и лежащее на Престоле Евангелие – то, что описывает слова, действия и саму жизнь Господа нашего Иисуса Христа», - напомнил иеромонах Митрофан.

Он посоветовал не только изучать Священное Писание во время богослужения, но и дома.

«Нужно ежедневно уделять время чтению, пусть и отрывку из евангельской главы, чтобы в течение всего дня мы могли обдумывать те слова, чтобы они настраивали нас на определенный ритм и темп жизни», - поделился священник.

Также в выпуске «Тайны богослужения» иеромонах Митрофан (Божко) рассказал, что символизируют прокимны и аллилуарии перед чтением Апостола и Евангелия; почему Церковь перед чтением Священного Писания призывает верующих по-особому сосредоточиться, напоминая, что в этот момент будет звучать проповедь мира; откуда возникла традиция, что диакон, читая Евангелие, повернут к мирянам спиной; насколько важно проповедовать именно после прочтения Святого Евангелия.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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