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Священник УПЦ рассказал, как принять участие в православных благотворительных акциях

27.01.2022 / 17:36
Священник УПЦ рассказал, как принять участие в православных благотворительных акциях
Источник: Центр информации УПЦ
Передать помощь можно в социальный отдел Украинской Православной Церкви, который находится в Киево-Печерской лавре, корпус 70а, 12 кабинет

Украинская Православная Церковь проводит благотворительные акции для нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Православная Церковь», глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал о том, что помощь можно передать в Социальный отдел УПЦ в Киево-Печерской лавре.

«Когда мы проводим акции, объявляем о сборе средств. Например, одна из последних акций: передавали в детские дома творческие наборы, конструкторы, 3D-ручки, выжигательные аппараты - все то, что, наверное, каждый ребенок хотел бы иметь. Передавали общий набор для школ-интернатов, чтобы ребенок мог в свободное от учебы время заниматься творчеством», - поделился священник.

Отец Сергий рассказал, как присоединиться к благотворительным проектам, которые реализует Церковь.

Перед началом благотворительной акции мы делаем объявление с просьбой о том, что необходимо приобрести.

Передать помощь можно в социальный отдел Украинской Православной Церкви, который находится в Киево-Печерской лавре, корпус 70а, 12 кабинет.

Также в объявлении указывается расчетный счет, куда можно перечислить средства с указанием цели пожертвования.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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