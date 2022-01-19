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Предстоятель УПЦ рассказал, как должен быть путь к Богу

19.01.2022 / 21:10
Предстоятель УПЦ рассказал, как должен быть путь к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Мы все живем именно Божьей благодатью

По пути к Богу ни в коем случае нельзя уклоняться от Закона Божьего.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель напомнил о святом подвиге Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

По словам архипастыря, Иоанн Креститель учит тому, какие плоды покаяния нужно приносить, чтобы сердце было открыто для Бога. «Иоанн Предтеча должен был проложить прямой путь для Бога к людям», - добавил владыка.

Как отметил Блаженнейший, нужно особенно работать над тем, чтобы выровнять свой путь к Богу.

«На этом пути холмы должны снизиться, долины должны подняться, неровности выпрямиться. И холмы – это гордыня, нужно ее нивелировать, а долины – это наша печаль, нужно наполнить ее надеждой», – провел он такую аналогию.

Кроме того, как отметил Предстоятель УПЦ, по пути к Богу ни в коем случае нельзя уклоняться от Закона Божьего.

«Потому что любое отклонение является заблуждением, ошибкой, – объяснил он. – Надо стремиться соблюдать Божественный Закон, если не можем хранить его строго и в совершенстве, то должны осознавать свои ошибки и каяться: «Господи, прости мне, я по немощи согрешил!». Таким образом, человек выравнивает свой путь и делает для Бога возможным даровать нам благодать».

Мы все живем именно Божьей благодатью, как заметил Митрополит Онуфрий.

Владыка добавил: «Благодать Божия имеет и самое важное – ведет человека к вечному спасению. И даже люди, не знающие Бога, живут только Его благодатью».

Но для спасения, как подытожил Предстоятель, нужно сделать путь между нами и Богом ровным – без выбоин и холмов.

«Пусть Господь помогает каждому, по мере своих сил, бороться с гордостью, наполнять душу надеждой на милость Божию, любить друг друга, терпеть друг друга. Это добродетели, которые являются плодами покаяния», – заключил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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