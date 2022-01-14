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Митрополит Элладской Церкви заявил об опасных последствиях автокефалии ПЦУ для всего Православия

14.01.2022 / 15:20
Митрополит Элладской Церкви заявил об опасных последствиях автокефалии ПЦУ для всего Православия
Константинопольский патриархат имеет право предоставлять автокефалии, однако этот процесс должен происходить в русле канонов и одобрения полноты Церкви

Предоставление автокефалии ПЦУ без их покаяния опасно для всей Православной Церкви.

Об этом заявил митрополит Пирейский Элладской Православной Церкви Серафим, сообщает ekklisiaonline.gr.

«Предоставление автокефалии проклятым, низложенным раскольникам без их покаяния, и их восстановление вне правовой юрисдикции, предусмотренной священными канонами, к сожалению, ведут Православную Церковь на опасные пути», − сказал митрополит Серафим.

Митрополит Серафим заявил, что Константинопольский патриархат имеет право предоставлять автокефалии, однако этот процесс должен происходить в русле канонов и одобрения полноты Церкви.

«В данном случае вопрос не в том, дал ли Вселенский Патриархат автокефалию на благо или на зло, а в том, кому он ее дал, − подчеркнул архиерей. − Он отдал ее не канонической Церкви при Митрополите Онуфрии, которую до того признавали все Православные Церкви, а толпе низложенных жуликов, самозванцев, преступных и проклятых людей, которые и по сей день кажутся недостойными высшей ступени».

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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