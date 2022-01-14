Войти | Зарегистрироваться
16:21

пятница,
14 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ объяснил, почему играть в карты - грех

14.01.2022 / 15:44
Священник УПЦ объяснил, почему играть в карты - грех
Источник: Центр информации УПЦ
Любые карточные игры являются азартными и могут привести человека к игромании

Церковь запрещает играть в карты, заботясь об чистоте души и здоровье психики верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Не подлежит сомнению, что игра в карты – грех. Нет, грех совсем не потому, что карты используются для гадания. Давайте будем честны: какого-то реального и сознательного обращения к врагу рода человеческого в современном процессе гадания, что бы там для него ни использовалось, совсем немного. Есть, конечно, несчастные, которые либо сознательно служат нечисти, либо сдуру призывают себе в помощь бесов. Но эти бедолаги почти незаметны в море тех, для кого гадание не что иное, как способ заработка. Своего рода бизнес на чужом суеверии и глупости», - отметил священник.

Он также напомнил, что православным нельзя играть в карты, поскольку они являются атрибутом азартных игр.

Отец Владимир объяснил, что любые карточные игры являются азартными и могут привести человека к игромании.

«Ситуация с картами чем-то напоминает ситуацию с оружием. Последнее тоже можно применить как для преступления, так и для самообороны. Однако, учитывая вероятность как первого, так и второго, можно с уверенностью сказать, что любой обладатель оружия является потенциальным преступником, независимо от намерений, с какими он оружие приобретал. В случае с картами также, независимо от мотивации, вынуждающей взять в руки колоду, игрок гарантированно попадает в зону риска, неизбежно подвергаясь опасности рано или поздно сделать первую ставку», - сказал священник.

Он подчеркнул, что, предостерегая от карточных игр, Церковь одновременно заботится и о чистоте души, и о сохранности кошелька, и о здоровье психики верующих.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 января
13 января
12 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.