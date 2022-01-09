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В Киеве верующие УПЦ почтили память преподобного Вонифатия Феофановского

09.01.2022 / 16:00
В Киеве верующие УПЦ почтили память преподобного Вонифатия Феофановского
Источник: Центр информации УПЦ
Преподобным Вонифатий Киевский, подвижник Пантелеимоновского монастыря в Феофании жил в 1785-1871 годах

В Киеве сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили память преподобного Вонифатия, подвижника Пантелеимоновского монастыря в Феофании.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, праздничную Божественную литургию в обители возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

За богослужением духовенство, верующие, паломники молились о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

В конце литургии священнослужители во главе с Предстоятелем УПЦ совершили чин славления Рождества Христова.

*** Преподобным Вонифатий Киевский, подвижник Пантелеимоновского монастыря в Феофании жил в 1785-1871 годах.

Он прославился подвижнической жизнью, благотворительностью, прозорливостью и приложил много усилий для обустройства монастыря.

23 декабря 2010 года Священный Синод УПЦ канонизировал игумена Вонифатия. 20 февраля 2011 года по случаю причисления к лику святых преподобного Вонифатия Киевского состоялись торжества, которые возглавил Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан).

30 ноября 2017 года Архиерейский Собор РПЦ принял решение об общецерковном прославлении преподобного.

Источник: Inpress.ua
упц, Митрополит Онуфрий, Феофания
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