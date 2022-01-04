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Митрополит Антоний рассказал, как узнать, что чудо от Бога

04.01.2022 / 12:15
Митрополит Антоний рассказал, как узнать, что чудо от Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Господь совершает чудо только тогда, когда оно может приблизить человека к Богу

Чудеса, которые от Бога, приводят человека к осознанию и переосмыслению собственной жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нужно осознавать, что нельзя подменять веру в Бога верой в чудеса. Многие святые отцы напоминают, что вера в Бога, основанная на чуде, - не настоящая. Пройдет чудо - пройдет и такая вера. В то же время, нужно помнить, что Господь вмешивается в установленный Им порядок миробытия только в тех случаях, когда это необходимо для спасения человека», - сказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Господь совершает чудо только тогда, когда оно может приблизить человека к Богу.«Именно это является основным критерием, отличающим настоящее чудо от бесовского наваждения», - добавил он.

«Ведь чудеса, которые от Бога, приводят человека к осознанию и переосмыслению собственной жизни, покаянию, смирению. А бесовские чудеса направлены как раз на обратное - отвлечь человека от мыслей о Боге и спасении своей души», - пояснил управделами УПЦ.

По его словам, сама жизнь с Богом - это уже чудо - «чудо преображения человеческой души».

«Бесспорно, Бог силен явить чудо в любой момент жизни, но будет ли оно спасительно для нас? Православные христиане не должны искать каких‑то особых чудес. Если преданы Христу, если вручаем Ему свою жизнь, то в таком случае Он Сам приведет к спасению тем путем, который известен только Ему одному. Именно этот путь будет самым лучшим для нас, даже если сами этого и не осознаём», - сказал владыка.

В завершении митрополит Антоний призвал сохранять в своей душе чувство благодарности Богу и всегда просить Его о помощи и поддержке во всех сложных ситуациях земной жизни.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний, Чудо
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