Войти | Зарегистрироваться
18:05

пятница,
26 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Харькове богословы искали пути решения проблем в Православии, вызванных расколом

26.11.2021 / 16:40
В Харькове богословы искали пути решения проблем в Православии, вызванных расколом
Источник: Центр информации УПЦ
В мероприятии приняли участие представители Киевских духовных школ, Харьковской духовной семинарии и Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина

В Харькове состоялся круглый стол Украинской Православной Церкви «Актуальные проблемы современного мирового Православия» по богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в мероприятии приняли участие представители Киевских духовных школ, Харьковской духовной семинарии и Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Первый проректор КДАиС, кандидат богословия, профессор протоиерей Сергей Ющик в докладе «Единство Церкви как основа призвания Православия» подчеркнул актуальность экклезиологических взглядов Киприана Карфагенского и других отцов Церкви и богословов в контексте проблемы церковного раскола в Украине. С докладом «Взаимоотношения Украинской Православной Церкви с Константинопольским патриархатом в 2006-2008 гг. в контексте церковно-государственных отношений» выступил ученый секретарь КДАиС, кандидат богословия, доцент, протоиерей Василий Яковчук. Он отметил церковно-исторические события, которые были предпосылкой вмешательства Константинопольского патриархата во внутренние дела УПЦ.

Кандидат богословия, преподаватель КДАиС иеромонах Митрофан (Божко) представил доклад «Титул "Вселенский" в Константинопольском патриархате: возникновение и эволюция его значения и содержания», в котором он представил экскурс по появлению, формированию и значению титула «Вселенский» в разрезе канонического и исторического процессов.

Кандидат исторических наук, профессор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина и преподаватель Харьковской духовной семинарии Сергей Куделко в своем докладе «Раскол глазами историка» отметил социально-экономические причины раскола. А преподаватель Харьковской духовной семинарии протоиерей Михаил Пилипчук подчеркнул важность канонического права в жизни Церкви, а также проанализировал неканонические действия Константинопольского патриархата в контексте церковного права.

В заключительном слове митрополит Онуфрий (Легкий) поблагодарил всех докладчиков круглого стола, а также пожелал всем участникам терпения, согласия и мира.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 ноября
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.