В УПЦ рассказали о символике и значении богослужебных Часов

Богослужебные Часы перед началом службы в храме несут в себе глубокий смысл и призывают к собранности на молитве и покаянию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал иеромонах Афанасий (Стрельцов) для проекта «Тайны богослужения».

«Очень важно понимать богослужение разумно, очень важно вдумчиво стоять и слушать все слова, которые звучат. Богослужебные часы говорят нам о страданиях Христа. И мы, прежде всего, должны в храме вспомнить о Его страданиях. Вспомнить о том, что Христос, распявшись за нас, спас нас от греха, проклятия и смерти. Бог так возлюбил нас, что Он отдал жизнь Свою за нас. Потому, когда мы сегодня приходим в храм, то участвуем в Его страданиях, проявляем свою любовь к Нему. Вслушиваясь в слова о Его страданиях, мы в своей душе возгреваем любовь к Богу и затем любовь к ближнему. А если вы живете со Христом - перефразируя слова апостола Павла - то и воскреснете вместе с Ним», - отметил священник.

Он также поделился историей появления богослужебных Часов и их связью с изменением часовых на страже в древнем Израиле, рассказал о правилах поведения верующих во время чтения Часов и почему не приветствуется суетливость мирян в храме с записками и свечами в тот момент, когда священник молится в алтаре и совершает проскомидию, а чтец читает третий и шестой Час.

Иеромонах Афанасий подчеркнул, что, приходя в церковь и слушая псалмы и тропари часов, человек принимает участие в жизни Христа.

«Потому что, участвуя в богослужении, мы свою жизнь делаем лучше. Ведь в этот момент Бог обращается к каждому из нас», - объяснил отец Афанасий.

В предыдущем выпуске он рассказал о символике облачений священника.