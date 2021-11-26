Дети из воскресных школ УПЦ заняли призовые места на международном конкурсе в Польше

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:43
Лукашенко решил, кто должен оплачивать эвакуацию нелегальных мигрантов
-
18:11
ДТП в Болгарии: Не менее 45 человек погибли в сгоревшем автобусе
-
15:47
ЕС хочет наказывать турфирмы, которые помогают нелегальной миграции
-
13:15
В Китае нашли нулевого пациента, заразившегося ковидом
-
10:03
Билл Гейтс сообщил, когда закончится пандемия
- 15:43
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:42
Стало известно, сколько Украина потеряет от Северного потока-2
-
14:00
Из-за отсутствия топлива в Украине не работают 23 блока ТЭС и ТЭЦ
-
11:58
Ахметов прикупил семь кораблей с углем
-
14:55
Нафтогаз получил 1,7 миллиарда убытка за полгода – отчетность
-
12:51
Реальная зарплата в Украине в сентябре 2021г выросла на 6,9% - Госстат
- 16:42
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
-
Популярное в рубрике
Рисунок 8-летней украинки нанесут на космическую ракету Arian-525.11.2021 / 14:22
В Киевской области стартовали масштабные учения по защите государственной границы25.11.2021 / 13:45Последние новости рубрики
-
14:05
В Киеве волонтеры провели уборку на Аллее Героев Небесной Сотни
-
10:14
В Киеве посольство Германии украсили художественной композицией
-
05:18
В Житомире создали интерактивный музей науки и технологий
-
07:47
В Израиле на дне моря нашли 900-летний меч рыцаря-крестоносца
-
06:16
Во Львове начали строительство индустриального парка
- 14:05
-
Популярное в рубрике
Рекорд "Игры в кальмара" побит новым южнокорейским сериалом-триллером25.11.2021 / 13:09Последние новости рубрики