В Черкассах верующие УПЦ отпразднуют 115-летие монастыря в честь Рождества Богородицы

В Черкассах состоится крестный ход Украинской Православной Церкви в годовщину освящения монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, торжества приурочены к 115-летию основания мужского монастыря.

После богослужения священство, монашество и верующие пройдут традиционным крестным ходом по историческим пределам монастыря в честь Рождества Богородицы.

Обитель была основана в 1906 году по благословению митрополита Киевского Феогноста (Лебедева). Чин великого освящения тогда еще Казанского подворья Жаботинского Онуфриевского монастыря совершил викарий Киевской епархии епископ Чигиринский Платон (Рождественский). Во времена советской власти обитель была закрыта. В период германской оккупации было разрешено восстановить богослужебную жизнь на остатках обители. Под храм было приспособлено помещение братской трапезной, освященной в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в память о храме, который стоял в районе бывшего Сенного рынка и был разрушен при отступлении советских войск в 1941 году.