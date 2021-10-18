В Луцке тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь Собора Волынских святых

В Луцке тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом в преддверии празднования Собора Всех Святых земли Волынской.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, традиционное ежегодное молитвенное шествие возглавил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Духовенство и верующие прошли от Свято-Покровского храма до кафедрального собора Всех Святых земли Волынской.

Во время молитвенного шествия молились о сохранении единства Церкви Христовой и за мир в Украине. Также у стеллы погибшим героям была совершена заупокойная молитва по украинским воинам.

После завершения крестного хода архиепископ Нафанаил отметил, что подвиг совместной молитвы должен обязательно присутствовать в это нелегкое время испытаний для истинной Христовой Церкви.

Ежегодно в августе священнослужители и верующие Волынской епархии идут от луцкого кафедрального собора Всех святых земли Волынской к Свято-Покровскому храму. Крестоходцы несут с собой святыни собора – копию чудотворной иконы Божией Матери «Пантанасса», ковчег с частицами мощей святых угодников Божиих, икону Покрова Пресвятой Богородицы и икону Всех святых Земли Волынской.

В октябре, в преддверии празднования Собора всех святых земли Волынской верующие крестным ходом несут эти святыни обратно в собор.

*** Память Собора всех святых, в земле Волынской просиявших отмечается 23 октября. Празднование установлено по инициативе известного церковного историка, протоиерея Андрея Хойнацкого в 1881 году, когда 10 октября Почаевская лавра отмечала 50-летие своего возвращения из унии в лоно Православной Церкви.