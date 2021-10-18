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Макрон может посетить Киев в конце ноября — экс-посол Шамшур

18.10.2021 / 12:19
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев может состояться в конце ноября.

Об этом написал экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур в статье "Успеет ли Макрон приехать в Украину?" для "Зеркала недели".

"Кажется, наконец вопрос визита в Украину президента Франции (после 23-летней паузы) перешел в практическую плоскость. Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание, и возможность визита рассматривается", которые мне приходилось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на наивысшем уровне. Очевидно, этому была приурочена существенная часть переговоров во время недавнего визита в Киев советника Эммануэля Макрона, бывшего посла Франции в Украине Изабель Дюмон. Говорят, что визит состоится в конце ноября", - написал Шамшур.

По мнению дипломата, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции, а дальше все в его деятельности будет жестко подчинено графику избирательной кампании для достижения главной, хотя еще официально необъявленной цели, - победы на президентских выборах в апреле 2022 года.

Шамшур заметил, что для нас важно, чтобы украинская проблематика не утонула в водовороте французской политической жизни накануне выборов.

"В этом смысле проведение или очередная отсрочка визита французского главы позволит сделать определенные выводы относительно возможной динамики двусторонних отношений, по крайней мере в ближайшей перспективе", - считает экс-посол.

Еще одним важным для Украины вопросом он назвал направление дальнейшей эволюции "новой российской политики" Макрона: в сторону реализма или бесполезных расчетов на взаимодействие с целью "улучшения условий коллективной безопасности и стабильности Европы".

"Важно, что услышит во время переговоров в Киеве (если они состоятся) Владимир Зеленский от своего французского визави, которого он в начале президентской карьеры считал примером для подражания. Не менее важно, каким будет "сухой остаток" от его визита в Москву , который запланирован сразу после посещения Киева - по траектории Ангелы Меркель, только в обратном направлении", - резюмировал дипломат.

Как сообщалось, посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Укринформу 22 апреля заявил, что Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским 16 апреля в Париже подтвердил желание посетить Украину, визит может состояться летом.

Источник

Макрон, Шамшур
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