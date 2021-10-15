Капелланы УПЦ передали гуманитарную помощь военным в зоне ООС и детям-сиротам

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Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней – ВОЗ
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Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ
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Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала
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Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США
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Выборы в Чехии: либеральные партии решили договориться о коалиции исключительно между собой
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Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП
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Украина и ЕС будут совместно готовиться к "газовой войне" с РФ: изучат различные сценарии
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Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен
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Украина рассчитывает решить энергетический кризис с помощью Беларуси – источник
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В областях начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа
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Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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