«Пленки Трухина» свидетельствуют о внутривидовой борьбе в «Слуге народа», - эксперт

Как пишет Капитал, об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко, комментируя скандал вокруг «пленок Трухина».

«Мы здесь видим разные группы внутри «Слуги народа», а борьба внутривидовая всегда более острая, нежели видовая, это уже давно подмечено… Внутрипартийные, внутрифракционные игры - достаточно нередкое явление, в том числе и в партии «Слуга народа», - отметил он.

Бондаренко считает, что у Трухина есть серьезные покровители, которые имеют свои теневые интересы в бюджетном комитете.

«Если Трухину удалось избежать наказания за ДТП, значит у него есть серьёзные покровители. И у этих покровителей есть возможности повлиять не только на то, чтобы вывести Трухниа из-под удара правохранительных органов, … у них есть свои амбиции и цели в разных сферах», - полагает эксперт.

Напомним, ранее в СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.