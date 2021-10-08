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Харьковскую область обязали ужесточить карантин

08.10.2021 / 16:15
Харьковскую область пока не будут переводить в "красную" зону карантина. В то же время Харьковская областная государственная администрация обязана усилить карантинные ограничения в регионе.

Об этом сообщает  Кабинет министров.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в начале недели ситуация с коронавируса в Харьковской области ухудшалась, но властям удалось стабилизировать ситуацию, поэтому сейчас нет оснований для перевода региона в "красную" зону. Поскольку ситуация напряженная, то руководство области обязали самостоятельно усилить карантин.

"Критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Но нужно усилить дополнительный надзор за увеличением количество заболеваний", - подчеркнул министр.

Что поручили Харьковской ОГА:

продолжать увеличивать количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста;
усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID;
обновить маршруты пациентов и их строгое выполнение медицинской службой области;
инициировать установление дополнительных ограничений на территории отдельных территориальных общин в пределах области.

Напомним, ожидалось, что Харьковская область на этой неделе окажется в "красной" зоне карантина, а вместе с ней еще два региона.

Источник

карантин, Харьков
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