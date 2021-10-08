Харьковскую область обязали ужесточить карантин

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Премьер Украины: мы с МВФ завершаем подготовку меморандума
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Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен: Шмыгаль сделал заявление
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14:21
Путин о транзите газа: не надо ставить Украину в трудное положение
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13:45
Донбасс, выборы и "Северный поток-2": о чем говорили Зеленский и Штайнмайер
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13:14
Энергетический кризис в Европе усиливается: заводы на грани закрытия из-за высоких цен на газ
- 11:46
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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08:09
Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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06:20
В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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06:06
Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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