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На Виннитчине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Новоживотове

06.10.2021 / 12:16
На Виннитчине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Новоживотове
Источник: Центр информации УПЦ
Представители ПЦУ ссылаются на решение суда от 6 сентября, частично удовлетворившее иск активистов ПЦУ, которые хотели получить ключи от храма

В Винницкой области активисты ПЦУ захватили Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в селе Новоживотов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, представители ПЦУ 3 октября срезали замки на храме, а 5 октября заперлись в храме.

По словам настоятеля храма протоиерея Петра Монастырского, 3 октября активисты ПЦУ срезали замки на Свято-Покровском храме и повесили свои, а 5 октября зашли в церковь и заперлись там. Верующие УПЦ во главе с настоятелем вызвали полицию, представитель которой после длительной перепалки с рейдерами смог войти внутрь помещения.

Как выяснилось, представители ПЦУ ссылаются на решение суда от 6 сентября, частично удовлетворившее иск активистов ПЦУ, которые хотели получить ключи от храма.

В доступе к ключам суд им отказал, но обязал представителей Тульчинской епархии УПЦ не препятствовать в доступе к помещению церкви. Сейчас прихожане УПЦ в Новоживотове не могут войти в свой храм.

Как сообщалось ранее, группа активистов, местный служитель Владимир Курчин и жители соседнего Берестечка захватили храм УПЦ в селе Пески. Вопреки заявлениям о переходе в ПЦУ, православная община в селе сохранилась. Верующие УПЦ совершали богослужения в обустроенном под храм гараже своего настоятеля, а потом построили и новый храм.

Источник: Inpress.ua
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