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В Украине хотят разрешить прививки для детей от 12 лет вакциной Pfizer

29.09.2021 / 17:23
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует разрешить вакцинацию от COVID для всех детей от 12 лет. Для вакцинации будут использовать препарат от Pfizer.

Об этом шла речь в интервью главы группы экспертов Федора Лапия медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - отметил он.

Он уточнил, что это решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. По его словам, речь не идет о том, чтобы невацинированных детей не пускать в школу.

По его словам, еще нужно будет утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививки от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.

Напомним, в конце августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока не планируется массовая вакцинация детей от COVID-19, поскольку в приоритете вакцинация взрослого населения.

На сегодня вакцинация детей от 12 лет в Украине разрешена только в некоторых случаях.

Источник

дети, вакцинация, Pfizer
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