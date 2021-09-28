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США запретит въезд всем привитым российскими вакцинами – СМИ

28.09.2021 / 17:59
С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны.

Об этом сообщает The Washington Post

Сообщается, что вакцины должны быть одобрены также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В эти категории входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac.

Российские вакцины, в том числе "Спутник V", не одобрена этими ведомствами.

Ранее, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США. Для въезда в страну им были необходимы виза и отрицательный тест на COVID-19.

Издание отмечает, что от этого правила пострадают не только россияне, но и некоторые другие страны с низким уровнем доходов, которым Москва поставляла вакцины.

Напомним: Российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в связи с этим ограничивают передвижение депутатов.

Источник

вакцина, Польша
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