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Митрополит Антоний рассказал о силе молитвы Кресту

27.09.2021 / 14:05
Митрополит Антоний рассказал о силе молитвы Кресту
Источник: Центр информации УПЦ
Доверие Богу помогает обрести мир в душе

Молитва Животворящему Кресту «Да воскреснет Бог» помогает бороться со злом и открывает сердце для доверия Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Молитва Кресту действительно никогда не останется без ответа даже в самых безнадежных ситуациях, если обращаться с верой и упованием на благодатную помощь Спасителя», - отметил митрополит Антоний.

Владыка предостерег от неправильного использования этой и других молитв, когда их воспринимают как «магические формулы, чтобы чего-то достичь».

«Это очень опасный путь, ведущий к гибели. Любые стремления менять свою или чужую судьбу с помощью «молитвенных заклинаний» являются отступлением от истины. Все человеческие судьбы в Божьих руках. Изменить своей самоуверенностью мы ничего не можем, мы в силе только приносить Творцу свое искреннее раскаяние. Это и будет нашим изменением», - объяснил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что доверие Богу помогает обрести мир в душе.

«Доверьте свою жизнь Богу - и Он распорядится ею самым наилучшим образом. А молитву «Да воскреснет Бог» читать нужно. Обязательно. Она помогает бороться в первую очередь со злом в своей душе: завистью, ревностью, ложью, ленью, самомнением. Ведь именно они самые страшные враги, с которыми следует сражаться всю свою жизнь», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
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