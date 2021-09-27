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Украина задействовала на Донбассе все свои контрснайперские группы - Залужный

27.09.2021 / 15:16
Все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованы на Донбассе. Они находятся на переднем крае.

Об этом шла речь в интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для "Радио Свобода".

"Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае. Все", - отметил он.

По его словам, некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных.

"То есть если сегодня говорить о массированном применении радарных и оптических комплексов контрснайперской борьбы, то разговора такого не ведем. Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые есть, сейчас работают вместе с ними, все полностью", - добавил Залужный.

Напомним, ранее Залужный заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar не пылятся на складах, а выполняют боевые задачи.

Он также подчеркнул, что украинская сторона не фиксирует массовое возвращение российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью "Запад-2021".

Источник

Донбасс, Залужный
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