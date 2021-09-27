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Минэкономики ожидает инфляцию около 10% в 2021г и отмечает малую эффективность регулирования ее учетной ставкой

27.09.2021 / 10:46
Министерство экономики ожидает сохранения инфляции около 10% по итогам 2021 года и считает ее безопасной для экономического развития, говорится в обзоре инфляции за август, опубликованном 24 сентября.

"Даже с учетом неожиданного высокого уровня роста мировых цен на энергоносители стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%, что фактически не несет в себе признаков деструктивного со стороны инфляции воздействия на положительные достижения экономического развития", – говорится в документе.

По мнению Минэкономики, пока текущая динамика цен вполне соответствует прогнозируемому общему нынешнему тренду на сравнительно более высокие, чем в предыдущем году, темпы инфляции.

"Стоит отметить, что попытки сдерживать инфляцию, уровень которой сформирован преимущественно динамикой мировых цен, путем использования традиционно узкого инструментария, применяемого в режиме таргетирования инфляции, а именно учетной ставки, пока малоэффективны", – отметило Минэкономики.

Ведомство считает, что ограничение денежного предложения и неуклонный рост стоимости средств может привести к проявлению монетарного голода и будет иметь разрушительный эффект для динамики экономического восстановления, происходящего сейчас в Украине.

Минэкономики констатирует, что для сдерживания инфляции НБУ и дальше реализует более жесткую, чем в предыдущем году, монетарную политику, что помимо повышения учетной ставки выражалось в умеренных темпах роста денежного предложения: денежная масса с начала года выросла всего на 2,9% (на 16,4% в течение января-августа 2020 года).

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам августа 2021 года остался на уровне 10,2%.

Нацбанк в борьбе за возвращение инфляции к целевому уровню 5%+/-1% с 23 июля повысил учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, а с 10 сентября – до 8,5%.

Минэкономики ранее уже полемизировало с НБУ о жесткости монетарной политики и целевом уровне инфляции.

Правительство на текущий год ухудшило прогноз инфляции с 7,3% до 8,9%, а Нацбанк – с 8% до 9,6%.

Источник

инфляция, Минэкономики
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