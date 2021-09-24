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Палата представителей США одобрила санкции против "Северного потока-2"
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Зеленский об антиолигархическом законе: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
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14:21
Без Аджунера и Лещенко: Кабмин прекратил полномочия главы и 3 членов набсовета УЗ
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12:50
Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в деле о национализации ПриватБанка
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10:16
В Кремле говорят, что для увеличения транзита газа через Украину Европа должна больше покупать
- 13:50
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06
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06:20
В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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В Харькове открыли памятник крысе
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Стивен Кинг напишет роман о коронавирусе
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В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей
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07:54
Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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