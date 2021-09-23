Рада признала незаконными выборы в российскую Госдуму

Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата.

Согласно тексту заявления, Верховная Рада признает очередные выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации 2021 года незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ - нелегитимной. Кроме этого, Рада призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях.

Так, в заявлении отмечается, что включение граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ является незаконным и безосновательным с точки зрения Конституции Украины и международного права, поскольку Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины, а принуждение жителей Крыма и временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей к получению гражданства РФ является нарушением международного гуманитарного права.

Также украинский парламент обращает внимание на то, что организация голосования в Крыму и привлечение к выборам граждан Украины с незаконно выданными российскими паспортами на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей являются юридически ничтожными, ведь в списки избирателей, использованных на выборах депутатов Госдумы РФ, были противоправно и безосновательно включены жители временно оккупированных территорий Украины, что привело к фальсификации списков избирателей.

В то же время подчеркивается, что процесс формирования так называемых списков избирателей в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ также имеет признаки очередного нарушения Россией положений международного гуманитарного права о запрете на перемещение населения государства оккупанта на оккупированные территории другого государства, учитывая неконтролируемый процесс пересечения международно признанной государственной границы Украины гражданами Российской Федерации.

Напомним, 17-19 сентября в России состоялись выборы в Государственную думу. По многочисленным свидетельствам, голосование и подсчет голосов проходили с масштабными фальсификациями.

Евросоюз, США и другие страны осудили массовые нарушения. Они также заявили о частичном непризнании результатов выборов, в частности, из-за участия в голосовании населения оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

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