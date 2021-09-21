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Академический храм Киевских духовных школ УПЦ отметил престольный праздник

21.09.2021 / 16:06
Академический храм Киевских духовных школ УПЦ отметил престольный праздник
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний поздравил присутствующих с престольным праздником Академического храма - главной аудитории для всех студентов и преподавателей Киевских духовных школ

Сегодня в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы престольный праздник отметил Академический храм Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, торжества возглавил митрополит Антоний (Паканич).

Перед началом литургии на площади перед Академическим храмом был совершен водосвятный молебен.

За богослужением были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

За литургией молились преподаватели, студенты и воспитанники духовных школ, прихожане храма, паломники и гости Киево-Печерской лавры.

В конце богослужения перед иконой праздника был совершен чин славления, после чего митрополит Антоний поздравил присутствующих с престольным праздником Академического храма - главной аудитории для всех студентов и преподавателей Киевских духовных школ.

«Академический храм Рождества Пресвятой Богородицы является эталоном и образцом для студентов. А прихожане Академического храма - это образец для студентов духовных школ», - отметил владыка Антоний.

Управделами УПЦ поблагодарил ректора Киевских духовных школ епископа Сильвестра, благочинного храма и регента академического хора «за старания, молитвы и воспитание будущих пастырей Церкви Христовой» и призвал всегда оставаться верными Церкви Христовой.

 

Источник: Inpress.ua
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