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Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

21.09.2021 / 13:19
В результате нападения студента с ружьем на Пермский государственный университет, по уточненным данным, погибли шесть человек, 24 пострадали.

Об этом сообщили 20 сентября в пресс-службе Минздрава РФ.

"По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 28 пострадавших.

Утром в понедельник студент открыл стрельбу из ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. При задержании в связи с оказанием сопротивления стрелявший был ранен.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Источник

нападение, Пермский университет
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